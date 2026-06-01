Wielkie zmiany w armii. Jest nowy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - napisał szef BBN Bartosz Grodecki w mediach społecznościowych. Dotychczas stanowisko to piastował gen. Maciej Klisz.
Urzędnik zapowiedział, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktu mianowania gen. Nowakowi.
"Gratuluję panu generałowi i życzę sukcesów na nowym, kluczowym stanowisku!" - dodał Bartosz Grodecki.
Gen. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym RSZ
Do tej pory generał Ireneusz Nowak pełnił funkcję zastępcy dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowódca Operacyjny RSZ to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim; odpowiada on m.in. za bieżącym dowodzeniem np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskie kontyngenty za granicą.
Od 2023 roku funkcję tę pełnił gen. Maciej Klisz. To właśnie ten oficer dowodził akcją zestrzeliwania rosyjskich dronów, które nadleciały nad Polskę w nocy z 9 na 10 września.
Co dalej z gen. Kliszem? "Będzie dalej służył"
Otwartym pozostaje pytanie, jak potoczy się kariera gen. Klisza, który został zastąpiony przez gen. Nowaka. Wojsko zapewnia, że zasłużony oficer nie wybiera się na emeryturę.
- Gen. Klisz nie przechodzi na emeryturę. Będzie dalej służył w wojsku. O jego dalszej przyszłości będzie komunikowało Ministerstwo Obrony Narodowej - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Szef Wydziału Prasowego DORSZ ppłk Jacek Goryszewski.
W połowie maja tego roku Onet informował, że dotychczasowy dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz obejmie prestiżowe stanowisko w strukturach NATO. Miałoby to nastąpić w lipcu.
Jednocześnie jesienią dobiega końca trzyletnia kadencja gen. Klisza. Portal informował, że generał miałby objąć posadę szefa sztabu w dowództwie JFC Brunssum w Holandii, będącym jednym z trzech głównych dowództw operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.