Ustawa łańcuchowa uchwalona. Co wolno, a co jest zabronione?
W piątek 29 maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Jej głównym założeniem jest zakaz trzymania czworonogów na uwięzi. Za tzw. ustawą łańcuchową opowiedzieli się parlamentarzyści większości klubów politycznych. Teraz rząd liczy na szybkie podpisanie ustawy łańcuchowej przez prezydenta, który już raz podobne przepisy zawetował.
Weto miało miejsce na początku grudnia 2025 roku. Jak uzasadniał wówczas prezydent, część przepisów może być trudna do spełnienia dla właścicieli zwierząt. Jego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim wymogów związanych z minimalną powierzchnią kojców, szczególnie w gospodarstwach wiejskich. Karol Nawrocki złożył do Sejmu własny projekt w tej sprawie.
Do parlamenty trafiła też nowa propozycja posłów koalicji rządzącej i to właśnie jej projekt został przegłosowany. Za nowelizacją opowiedziało się 381 posłów z 460 posłów. Oprócz koalicjantów, większość klubu PiS.
ZOBACZ: Ustawa o statusie osoby najbliższej. Posłowie zagłosowali
Ustawa łańcuchowa. Co przewiduje nowelizacja ustawy?
Nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz trzymania na stałej uwięzi zarówno psów, jak i kotów. Wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące bytowania zwierząt w kojcach zostaną przeniesione na poziom wykonawczy. Konkretne wymagania techniczne zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
Szczegółowe wytyczne mają zostać przygotowane po konsultacjach z Głównym Lekarzem Weterynarii. Minister rolnictwa określi m.in. minimalną powierzchnię kojców, uwzględniając przy tym wielkość psa, liczbę zwierząt przebywających w jednym miejscu oraz potrzeby suk opiekujących się szczeniętami do trzeciego miesiąca życia.
ZOBACZ: Nawrocki rozmawiał z Trumpem ws. żołnierzy USA. "Jesteśmy gotowi"
Ustawa dopuszcza utrzymywanie psa w kojcu, pod warunkiem że będzie on odpowiednio przystosowany do potrzeb zwierzęcia.
Konstrukcja ma zapewniać dostęp światła i właściwą cyrkulację powietrza, a właściciel będzie zobowiązany do codziennego wypuszczania psa poza kojec. W przypadku trzymania zwierzęcia na zewnątrz lub w nieogrzewanym pomieszczeniu konieczne będzie także zapewnienie ocieplonej budy chroniącej przed warunkami atmosferycznymi.
Ustawodawca uwzględnił odstępstwa
W ustawie przewidziano jednak kilka wyjątków pozwalających trzymanie czworonogów na uwięzi. Zwierzę będzie mogło zostać przypięte na czas transportu, zabiegu weterynaryjnego lub udziału w wystawie. Dopuszczalne będzie również krótkotrwałe użycie uwięzi poza miejscem stałego przebywania psa lub kota, o ile nie będzie to zagrażało dobrostanowi zwierzęcia.
ZOBACZ: Sędziowie przyszli pod budynek TK. "Będziemy starali się objąć nasz urząd”
Teraz nowelizacją zajmie się Senat, a następnie dokument zostanie przekazany do decyzji prezydentowi. Jeśli go podpisze, właściciele zwierząt będą mieli czas na przygotowanie się do zmian - nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po 12 miesiącach od ich ogłoszenia.
Czytaj więcej