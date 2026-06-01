Weto miało miejsce na początku grudnia 2025 roku. Jak uzasadniał wówczas prezydent, część przepisów może być trudna do spełnienia dla właścicieli zwierząt. Jego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim wymogów związanych z minimalną powierzchnią kojców, szczególnie w gospodarstwach wiejskich. Karol Nawrocki złożył do Sejmu własny projekt w tej sprawie.

Do parlamenty trafiła też nowa propozycja posłów koalicji rządzącej i to właśnie jej projekt został przegłosowany. Za nowelizacją opowiedziało się 381 posłów z 460 posłów. Oprócz koalicjantów, większość klubu PiS.

Ustawa łańcuchowa. Co przewiduje nowelizacja ustawy?

Nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz trzymania na stałej uwięzi zarówno psów, jak i kotów. Wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące bytowania zwierząt w kojcach zostaną przeniesione na poziom wykonawczy. Konkretne wymagania techniczne zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Szczegółowe wytyczne mają zostać przygotowane po konsultacjach z Głównym Lekarzem Weterynarii. Minister rolnictwa określi m.in. minimalną powierzchnię kojców, uwzględniając przy tym wielkość psa, liczbę zwierząt przebywających w jednym miejscu oraz potrzeby suk opiekujących się szczeniętami do trzeciego miesiąca życia.

Ustawa dopuszcza utrzymywanie psa w kojcu, pod warunkiem że będzie on odpowiednio przystosowany do potrzeb zwierzęcia.

Konstrukcja ma zapewniać dostęp światła i właściwą cyrkulację powietrza, a właściciel będzie zobowiązany do codziennego wypuszczania psa poza kojec. W przypadku trzymania zwierzęcia na zewnątrz lub w nieogrzewanym pomieszczeniu konieczne będzie także zapewnienie ocieplonej budy chroniącej przed warunkami atmosferycznymi.

Ustawodawca uwzględnił odstępstwa

W ustawie przewidziano jednak kilka wyjątków pozwalających trzymanie czworonogów na uwięzi. Zwierzę będzie mogło zostać przypięte na czas transportu, zabiegu weterynaryjnego lub udziału w wystawie. Dopuszczalne będzie również krótkotrwałe użycie uwięzi poza miejscem stałego przebywania psa lub kota, o ile nie będzie to zagrażało dobrostanowi zwierzęcia.

Teraz nowelizacją zajmie się Senat, a następnie dokument zostanie przekazany do decyzji prezydentowi. Jeśli go podpisze, właściciele zwierząt będą mieli czas na przygotowanie się do zmian - nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po 12 miesiącach od ich ogłoszenia.

red. / polsatnews.pl