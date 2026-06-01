Umacniają granicę wschodniej flanki NATO z Rosją. "Bardzo realistycznie oceniliśmy zagrożenia"

Wschodnia granica Estonii została wzmocniona pierwszymi urządzeniami do wykrywania i monitorowania dronów. Jak informuje dziennik "Postimees", jednostki umieszczono na południowym odcinku graniczącym z Rosją, w tym w pobliżu punktu styku z terytorium Łotwy. - Bardzo realistycznie oceniliśmy zagrożenia - powiedział szef estońskiego MSW Igor Taro.

Żołnierz w mundurze bojowym i plecakiem idzie za wojskową przyczepą z ładunkiem w lesie.
X.com/Siły Obrony Estonii
Zdj. ilustracyjne. Estonia zwiększa ochronę granicy z Rosją, stosując systemy antydronowe

Oprócz urządzeń stacjonarnych do wykrywania dronów na południowym odcinku wschodniej granicy Estonii obecne są także mobilne systemy radarowe, montowane na przyczepach, które mogą być przemieszczane w razie zagrożenia.

Według estońskiego resortu spraw wewnętrznych, któremu podlega straż graniczna, do końca roku systemy antydronowe zostaną zainstalowane także na pozostałych odcinkach granicy wschodniej aż do miasta Narwa na północy kraju.

 

- Ostatnie incydenty z dronami pokazują, że bardzo realistycznie ocenialiśmy zagrożenia. Nasza wschodnia granica jest dobrze chroniona, a ulepszone możliwości w zakresie dronów wzmocnią poczucie bezpieczeństwa w całej Europie - powiedział szef MSW Estonii Igor Taro, nawiązując do ostatniego zestrzelenia drona nad tym krajem.

Drony w przestrzeni Estonii. Incydenty związane z wojną Rosji i Ukrainy

Pod koniec maja myśliwiec NATO, operujący w ramach misji patrolującej przestrzeń krajów bałtyckich, strącił ukraińskiego bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń Estonii od strony Łotwy. Według służb dron zmierzający w kierunku rosyjskich celów zboczył z kursu powodu stosowanych przez Rosję metod walki elektronicznej, w tym zagłuszania sygnału GPS.

 

Cała estońska granica z Rosją liczy 338 km, z czego 76 km przebiega przez rzekę Narwę, zaś 127 km przez jezioro Pejpus, z którego wypływa ta rzeka i wpada do Zatoki Fińskiej. Większość wschodniej granicy Estonii biegnie wzdłuż cieków wodnych, ale jej południowo-wschodni odcinek przebiega przez ląd - w wielu miejscach teren jest gęsto zalesiony i słabo zaludniony.

 

Estonia - według tamtejszego resortu obrony - zamierza zbudować przemysł obronny o międzynarodowym zasięgu. Do 2030 roku sektor ten ma odpowiadać za dwa proc. PKB.

Patryk Idziak / mjo / polsatnews.pl / PAP
