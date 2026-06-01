Do zdarzenia doszło w środę na terenie jednej z posesji w Kamieńczyku (woj. mazowieckie). 40‑letnia kobieta pozostawiła swój samochód marki Mercedes-Benz wart około 400 tys. zł z kluczykami w środku. Mimo tego, że znajdowała się zaledwie kilka metrów od pojazdu, 39‑latek zdążył wsiąść do auta i odjechać nim na jej oczach - podała wyszkowska policja.

Zawiadomieni przez 40-latkę funkcjonariusze rozpoczęli działania i już po dwóch godzinach od zgłoszenia namierzyli skradziony pojazd oraz zatrzymali mężczyznę siedzącego za jego kierownicą.

Do znalezienia samochodu, policjanci wykorzystali dane z systemu GPS zamontowanego w pojeździe. Został odnaleziony w lesie na terenie gminy Łochów.

"Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie" - przekazano.

Funkcjonariusze ustalili również, że 39-latek miał aktualnie cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a dodatkowo liczne przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniem.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W piątek usłyszał zarzuty kradzieży samochodu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za prowadzenie auta pomimo cofniętych uprawnień. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

jkn / polsatnews.pl