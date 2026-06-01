Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na ul. Rataja w Płocku. Samochód osobowy marki Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu.

Po przełamaniu barierek wiaduktu auto spadło na dach.

Tragedia w Płocku. Samochód spadł z wiaduktu, dwie osoby nie żyją

W wyniku wypadku zginął 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. - Okoliczności wypadku są ustalane - poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji podkom. Monika Jakubowska.

W pobliżu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Trasa, gdzie doszło do wypadku, znajdująca się na peryferiach Płocka, jest przejezdna - czynności służb prowadzone są pod wiaduktem.

- Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformowała policjantka.

jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP