Tragedia w Płocku. Samochód spadł z wiaduktu, dwie osoby nie żyją
Samochód osobowy spadł w Płocku z wiaduktu. Nie żyją 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Policja ustaliła, że auto uderzyło w barierki i wypadło z drogi. Okoliczności wypadku są ustalane.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na ul. Rataja w Płocku. Samochód osobowy marki Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu.
Po przełamaniu barierek wiaduktu auto spadło na dach.
W wyniku wypadku zginął 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. - Okoliczności wypadku są ustalane - poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji podkom. Monika Jakubowska.
W pobliżu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Trasa, gdzie doszło do wypadku, znajdująca się na peryferiach Płocka, jest przejezdna - czynności służb prowadzone są pod wiaduktem.
- Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformowała policjantka.Czytaj więcej