Tragedia w Płocku. Samochód spadł z wiaduktu, dwie osoby nie żyją

Polska

Samochód osobowy spadł w Płocku z wiaduktu. Nie żyją 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Policja ustaliła, że auto uderzyło w barierki i wypadło z drogi. Okoliczności wypadku są ustalane.

Rozbity samochód leży w rowie, otoczony zielenią. Widać ratowników w hełmach i kamizelkach.
Materiały policyjne
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na ul. Rataja w Płocku. Samochód osobowy marki Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu.

 

Po przełamaniu barierek wiaduktu auto spadło na dach.

 

W wyniku wypadku zginął 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. - Okoliczności wypadku są ustalane - poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji podkom. Monika Jakubowska.

 

W pobliżu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Trasa, gdzie doszło do wypadku, znajdująca się na peryferiach Płocka, jest przejezdna - czynności służb prowadzone są pod wiaduktem.

 

- Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformowała policjantka.

jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP
