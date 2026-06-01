Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Valbrembo w Lombardii na północy Włoch. Mały samolot Cessna 152 rozbił się w pobliżu kilku budynków mieszkalnych - poinformowała straż pożarna.

Katastrofa lotnicza we Włoszech. Nie żyje jedna osoba, druga jest ranna

Na pokładzie maszyny były dwie osoby - pilot i pasażer. "Stwierdzono zgon jednej osoby, druga ranna została przetransportowana do szpitala" - czytamy.

Na nagraniach z miejsca katastrofy widać, że samolot spadł na drogę, tuż obok zabudowań. Póki co nie ma informacji o poszkodowanych osobach postronnych.

Włoskie media informują, że w pobliżu miejsca wypadku znajduje się małe lotnisko, a samolot miał uczestniczyć w lekcji pilotażu i rozbił się podczas próby lądowania.

Z przekazywanych przez dziennikarzy informacji wynika, że zginął 27-letni instruktor, a 20-letni uczeń został poważnie ranny.

Dokładne okoliczności i przyczyny katastrofy ustali specjalna komisja powołana przez Włoską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.