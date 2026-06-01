Oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie ukazało się w poniedziałek.

1 czerwca w Warszawie obradowała Rada KEP ds. Uchodźców i Migrantów pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Zadarki. Podczas spotkania podjęto dyskusję nad przygotowaniami do tegorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który obchodzony jest przez Kościół katolicki we wrześniu.

KEP zaniepokojona antyukraińskimi nastrojami

W trakcie zebrania przyjrzano się również problemowi wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce. Rada przypomniała, że takie zachowanie jest niedopuszczalne dla osób wierzących.

"Rada KEP ds. Migrantów i Uchodźców z przykrością odnotowała i jednoznacznie potępiła incydenty, świadczące o narastającej niechęci wobec przebywających w Polsce osób z Ukrainy. Napomnienie św. Piotra: 'Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!' także dziś powinno kształtować nasze postawy względem przybyszów" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie KEP.

"Rada przypomina, że stosunek do cudzoziemców nigdy nie powinien być warunkowany przez doraźne polityczne interesy czy relacje z państwem ich pochodzenia" - dodano w piśmie.

W trakcie spotkania Rady poruszono też m.in. temat uchodźców i migrantów, którzy znajdują się w najtrudniejszym położeniu: dzieci, osób starszych, chorych, niemogących podjąć pracy zarobkowej.

"Z niepokojem wysłuchano informacji o konsekwencjach wygaszenia im dostępu do służby zdrowia oraz zmianach w zakresie ośrodków zbiorowego zakwaterowania" - odnotowano w dokumencie podsumowującym prace organu.