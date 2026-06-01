Karol Nawrocki powiedział w piątek, że bardzo krytycznie ocenia decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA". Polski prezydent zaproponował, żeby jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca było odebranie odznaczenia jego ukraińskiemu odpowiednikowi.

W odpowiedzi Donald Tusk stwierdził, że "jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość". - Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno - oświadczył szef polskiego rządu i dodał, że "jeśli obaj prezydenci będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu będą mieli powód do radości".

Dopytywany o tę sprawę w poniedziałkowy "Graffiti" Marcin Przydacz powiedział, że "uznałem wszyscy Polacy jak jeden mąż łącznie z panem premierem poprą decyzję pana prezydenta, a tu się okazuje, że pan Donald Tusk ma zupełnie inną optykę".

- Dziwię się, dziwię się, bo większość Polaków naprawdę jest oburzona tym, co robi Zełenski i jest oburzona stawianiem pomników, nazywaniem ugrupowań wojskowych bandytami z UPA, a pan premier Donald Tusk to usprawiedliwia i zaczyna atakować swojego własnego prezydenta. W tej sprawie mógłby się chociaż raz zachować przyzwoicie - ocenił prezydencki minister.

Wniosek o odebranie Zełenskiemu odznaczenia musi być kontrasygnowany przez premiera. Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, czy Pałac Prezydencki ma plan "B" w przypadku braku podpisu szefa rządu. - Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której premier Donald Tusk będzie blokował tego typu decyzje. A to byłaby blokada. Nie wyobrażam sobie z szacunku dla tych stu kilkudziesięciu tysięcy Polaków pomordowanych, dla ich rodzin. Wydaje mi się, że pan Donald Tusk musi mieć elementarne wyczucie w tej sprawie i nie będzie stawał po stronie tak zwanych bohaterów z UPA, tylko stanie po stronie polskich ofiar - odpowiedział Przydacz.

Artykuł aktualizowany.