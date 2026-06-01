Premier rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Echa referendum w Krakowie

Dziennikarze Polsat News potwierdzili, że Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Decyzja premiera jest pokłosiem przegranego referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany został prezydent miasta - Aleksander Miszalski.

Do tej pory to właśnie on kierował strukturami partii w regionie. Na tym stanowisku jako komisarz partii w regionie zastąpi go wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Jako pierwszy informację o zmianach w małopolskiej KO podał Onet.

Struktury małopolskiej KO rozwiązane. "Ocenili sytuację negatywnie"

W rozmowie z Interią poseł Marek Sowa stwierdził, że "to naturalne, że przewodniczący i zarząd ocenili tę sytuację w Małopolsce negatywnie, w wyniku czego struktury zostały rozwiązane".

- Łączenie tego z referendum jest jak najbardziej uzasadnione. Ta decyzja nie oznacza utraty członkostwa w partii. Ten zakres spraw organizacyjnych, leży teraz w kompetencjach pani marszałek Niedzieli - dodał Sowa.

Interia ustaliła również nieoficjalnie, że Miszalski o rozwiązaniu, miał dowiedzieć się w poniedziałek rano, jeszcze przed głosowaniem uchwały.

Referendum w Krakowie. Prezydent Aleksander Miszalski odwołany

Przypomnijmy, że w niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Opowiedziało się za tym 171 581 osób.

W związku z powyższym przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory, które nie mogą odbyć się później niż w ciągu 90 dni od ustąpienia włodarza.

Aby odwołać prezydenta w referendum, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach, w których został on wybrany, a większość głosujących musi opowiedzieć się za jego odwołaniem.