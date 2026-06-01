Potężny wybuch na Malcie. Fala poniosła się wiele kilometrów, mieszkańcy przerażeni

Przerażające sceny na Malcie. Wybuch w fabryce fajerwerków był słyszany z odległości wielu kilometrów. Dwie osoby zostały ranne, a według mieszkańców fala uderzeniowa wybijała szyby i powodowała drgania budynków. W internecie opublikowano nagrania eksplozji.

Dwa zdjęcia przedstawiają potężną eksplozję na Malcie z chmurą dymu i odłamków w powietrzu. W tle widok na wybrzeże i morze.
X.com/Philip Micallef; Unsplash
Wybuch w fabryce fajerwerków na Malcie

Eksplozja nastąpiła w fabryce fajerwerków Ta' Lourdes w rejonie Maghtab około godziny 6.30. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 67 i 47 lat, którzy w tym czasie przebywali na pobliskich polach rolnych. Obaj trafili do szpitala z niegroźnymi obrażeniami.

Wybuch w fabryce fajerwerków na Malcie. "Nigdy nie byłem tak przerażony"

Służby poinformowały, że w chwili zdarzenia w fabryce nie było pracowników. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

 

"Policja, wspierana przez Obronę Cywilną, Siły Zbrojne Malty i personel medyczny, pozostaje na miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo" - przekazano. Wszczęto śledztwo w celu wyjaśnienia incydentu.

 

 

 

 

Według świadków zdarzenia - z którymi rozmawiali dziennikarze Malta Today - wybuch był słyszany z wielu kilometrów. Niektórzy zgłosili, że podmuch, jaki się wytworzył, wybijał szyby w oknach i wprawiał ściany w drgania.

 

- Wybuchy były tak potężne, że poczułem, jak moje włosy poruszają się od fali ciśnienia, a wszystkie drzewa wokół nas zadrżały. Moje psy kompletnie się zdezorientowały. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony - opowiadał jeden z mieszkańców w rozmowie z MT.

Malta. Reakcje liderów na ogromny wybuch

Służby wydały ostrzeżenia przed zbliżaniem się do miejsca eksplozji. Brytyjski resort spraw zagranicznych i międzynarodowego rozwoju (FCDO) wydał zalecenie, aby tymczasowo zrezygnować z podróży w okolice Maghtabu.

 

Premier Malty Robert Abela wyraził jedność z "ludźmi dotkniętymi wybuchem". "Natychmiast wysłano funkcjonariuszy i pracowników władz krajowych, by udzielić pomocy" - poinformował w oświadczeniu na Facebooku.

 

Lider maltańskiej opozycji Alex Borg również odniósł się do zdarzenia, które "wstrząsnęło krajem", dziękując służbom za reakcję.

