Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie poinformował, że "w wodzie zaobserwowano nieznaną substancję". W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo użytkowników podjęta została decyzja o czasowym zamknięciu kąpieliska na Zakrzówku.

Baseny pozostaną nieczynne do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników. "Pozwolą one ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie" - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ: Niepokojące zjawisko na Bałtyku. Nie świadczy o niczym dobrym

Jak zaznaczono dodatkowo, "na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału osób trzecich". Zaapelowano ponadto do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Kąpielisko Zakrzówek zamknięte. W wodzie znaleziono "nieznaną substancję"

W komunikacie przekazano, że obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego. Informację tę potwierdził w rozmowie z Interią st. asp. Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, opisując, że analiza próbek przeprowadzona w mobilnym laboratorium pozwoliła funkcjonariuszom wykluczyć zagrożenie chemiczne.

St. asp. Maciej Podymkiewicz poinformował dodatkowo, iż we wtorek odrębne badania będzie przeprowadzał sanepid. O wynikach badań oraz dalszych dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania kąpieliska krakowski magistrat ma informować na bieżąco w swoich komunikatach.

ZOBACZ: Luksusowa rezydencja dyktatora otwarta dla turystów. Niezwykłe atrakcje czekają

Interia ustaliła, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, przypominała substancje odkamieniające, podobne do tych, których używa się do sprzątania.