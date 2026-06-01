W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Były ambasador zwrócił odznaczenie

Na decyzję Zełenskiego zareagował były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki, który poinformował, że "w związku z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów", zwrócił w poniedziałek przez Ambasadę Ukrainy w Warszawie przyznane mu w 2022 roku przez Zełenskeigo odznaczenie.

"W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że 'każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie'" - napisał w oświadczeniu były ambasador.

Cichocki, który pełnił misję ambasadora w latach 2019-2023, został w 2022 roku dwukrotnie odznaczony przez Ukraińców. W czerwcu tamtego roku Zełenski wręczył mu Order "Za zasługi" II klasy, a w grudniu ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny odznaczył go ukraińskim Krzyżem Zasługi.

Prezydent i premier o decyzji Zełenskiego

Decyzja prezydenta Ukrainy już wcześniej wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" "jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną".

Prezydent stwierdził natomiast, że Zełenski udowodnił, że Ukraina pod "względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej" i ocenił, że prezydentowi Ukrainy odebrany powinien zostać przyznany mu w 2022 roku Order Orła Białego.