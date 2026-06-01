Polityk PiS zabrał głos po aresztowaniu brata. "Nie utrzymuję kontaktów"

"Oświadczam, że wszelkie próby łączenia mnie ze sprawą fałszywych alarmów wyłącznie z powodu powiązań rodzinnych z zatrzymaną osobą są całkowicie bezpodstawne i stanowią nadużycie. Osoba, o której informują media, jest członkiem mojej rodziny, jednak od wielu lat nie utrzymuję z nim żadnych kontaktów. Nie mam żadnej wiedzy na temat jego działań ani jakiegokolwiek związku ze sprawą będącą przedmiotem postępowania. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości dogłębnie wyjaśni sprawę fałszywych alarmów" - napisał polityk PiS w oświadczeniu udostępnionym na platformie Facebook.

Warszawski adwokat aresztowany ws. fałszywych alarmów

Adwokat, na stałe zatrudniony w jednej z kancelarii na Saskiej Kępie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy warszawskiego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw we współpracy z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście.



Mężczyzna miał wysyłać do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów na ważne osoby w państwie. Z ustaleń śledczych wynika, że informował między innymi o domniemanych atakach na I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, wicepremiera Radosława Sikorskiego czy prezydenta Karola Nawrockiego.

Maciej Z. został zatrzymany w jednym z warszawskich mieszkań. Funkcjonariusze weszli do niego siłowo i zabezpieczyli laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także materiały faszystowskie, broń, dokumenty i amunicję. W samochodzie 48-latka znaleziono 10 pocisków artyleryjskich.

Fałszywe doniesienia o zamachach Z. wysyłał przez niemal rok. Każdy z nich zapowiadał fizyczne usunięcie konkretnych osób. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany

Seria fałszywych alarmów. 12 interwencji służb, 5 osób zatrzymanych

Między 10 a 15 maja służby interweniowały 12 razy z powodu zgłoszeń dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych czy zagrożenia życia osób pełniących funkcje publiczne. Z ich powodu policja wtargnęła m.in. do mieszkania należącego do szefa jednej z prywatnych telewizji i lokalu należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak przekazał w sobotę szef MSWiA, w sprawie zatrzymano łącznie pięć osób. Cztery z nich trafiły do aresztu.



"Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" - podkreślił Marcin Kierwiński.