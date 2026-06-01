Rozpoczął się wyjątkowo ciężki pogodowo tydzień. 1 czerwca w wielu regionach - głównie we wschodniej połowie kraju - pojawią się burze z intensywniejszymi opadami deszczu i lokalnym gradobiciem. Do tego typu pogody powinniśmy się przygotować, ponieważ podobnie może wyglądać większość tygodnia - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na Boże Ciało. Niespokojne regiony

Przez najbliższe dni spokojnie nie będzie. Przez nasz kraj z zachodu na wschód będą przechodzić kolejne fronty atmosferyczne, niosące przelotne deszcze i lokalne burze. Miejscami te burze mogą zyskiwać na sile.

Do naszej części Europy napływać będzie gorące, ale też wilgotne powietrze. Będzie więc ciepło, ale jednocześnie bardzo niespokojnie. Dotyczy to również zbliżającego się długiego weekendu.

Grzmoty, błyski i ulewy na pewno będą nam towarzyszyć w czwartek. Boże Ciało zapowiada się na pochmurny i deszczowy dzień we wszystkich województwach.

Najgorzej może być we wschodniej połowie Polski, ponieważ to głównie tam trzeba się liczyć z burzami. Wraz z nimi nadciągną lokalne ulewy i gradobicia, powieje też wiatr, który w porywach osiągnie około 60 km/h.

WXCHARTS Boże Ciało 2026 roku będzie deszczowe i burzowe w wielu miejscach

Pewnym pocieszeniem będą dość wysokie temperatury. W zdecydowanej większości kraju będzie powyżej 20 st. C, a miejscami w centrum do 26 st. C. Jedynie na Wybrzeżu oraz na terenach podgórskich w ciągu dnia będzie od 16 do 19 st. C.

WXCHARTS Prognoza pogody na Boże Ciało przynosi ciepło, pomimo niekorzystnej aury

Temperatury odczuwalnej nie powinien znacząco obniżyć wiatr, który tam, gdzie nie pojawią się burze, przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Na samym Bożym Ciele pogodowe załamanie się nie skończy. Wygląda na to, że cała "czerwcówka" może upłynąć pod znakiem zbliżonych, a miejscami nawet gorszych warunków.

Pogoda zepsuje kolejne dni. Od burz prędko się nie uwolnimy

Jeśli ktoś odpowiednio wcześnie zadbał o to, by wziąć wolne w najbliższy piątek, mógł stworzyć sobie długi weekend. Niestety, pogoda w tym czasie raczej nie zachęci do zbyt długiego przebywania na świeżym powietrzu.

Wciąż będzie bardzo ciepło i w piątek temperatura lokalnie przekroczy 26 st. C, a przeważnie nie spadnie poniżej 20 stopni.

IMGW Choć najbliższe dni upłyną pod znakiem deszczu i burz, temperatury będą dość wysokie, również w długi weekend

Znowu jednak zbyt wiele słońca nie zobaczymy: czeka nas kolejny pochmurny i deszczowy dzień. Burze skoncentrują się na wschodniej i północnej części kraju, znowu sprowadzając lokalnie ulewy i wiatr z porywami do 60 km/h.

WXCHARTS Również po 4 czerwca będzie mokro, a w wielu miejscach zagrzmi

Burzowo i deszczowo będzie do końca długiego weekendu. W sobotę popada niemal wszędzie, choć na południowym zachodzie aura powinna być nieco spokojniejsza. Lokalne burze mogą się pojawić na północnym wschodzie i na krańcach południowych.

IMGW Prognoza IMGW wskazuje, że większość tego tygodnia będzie nieprzyjemna i mokra

Niedziela oznacza pogodową powtórkę, z przelotnym deszczem w praktycznie wszystkich regionach, z wyjątkiem północnego zachodu. Znowu zjawią się burze z intensywniejszymi opadami oraz lokalnym gradem. Tak jak w sobotę, podczas burz podmuchy wiatru osiągną do około 60 km/h.

Wiele wskazuje na to, że tak jak wcześniej, również ostatniego dnia długiego weekendu przeważnie będzie powyżej 20 st. C, a miejscami nawet do około 25.

Możliwe, że na początku przyszłego tygodnia czeka nas większe uspokojenie w pogodzie, a temperatury stopniowo zaczną rosnąć.