Hiszpania rozpoczęła przygotowania do powitania Leona XIV, który w sobotę przybędzie do Madrytu i opuści to miasto we wtorek, 9 czerwca. Wizyta w stolicy będzie stanowiła pierwszy etap podróży apostolskiej.

Katolicka Agencja Informacyjna wskazała, że w kolejnych dniach Ojciec Święty odwiedzi Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Cała papieska wizyta w Hiszpanii zakończy się w piątek, 12 czerwca.

Z powodu zbliżających się uroczystości ulice Madrytu przyozdobiły tysiące kwiatów, banerów oraz dekoracji w dwóch kolorach: żółtym oraz białym. Nawiązuje to do flagi Watykanu, która składa się z dwóch pionowych pól: żółtego po lewej stronie i białego po prawej. Na białym tle widnieją klucze do niebios św. Piotra, związane na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papieską tiarą.

Madryt zalały dekoracje w barwach Watykanu. W tle wizyta Leona XIV

Zgodnie z informacjami Vatican News, w Madrycie pojawiło się około 100 tysięcy białych i żółtych kwiatów. Chodzi o gatunki szczególnie efektowne, dekoracyjne i dobrze przystosowane do tamtejszego klimatu. Wśród nich znajduje się ponad 40 tysięcy petunii, około 37 tysięcy aksamitek, ponad 14 tysięcy kalibrachoa, a także niecierpki nowogwinejskie, stokrotki afrykańskie, smagliczki nadmorskie, słoneczniki i cynie.

Na ulicach miasta stanęły też setki elementów dekoracyjnych, w tym transparenty oraz tablice powitalne. Udekorowane zostały najbardziej charakterystyczne i reprezentacyjne miejsca w tym mieście, takie jak m.in. Puerta de Alcalá, Plaza de España, Paseo del Prado, Plaza de Oriente, Parque del Retiro oraz ogrody Jardines de Santini. Odświętny wystrój sprawia, że w całej stolicy Hiszpanii odczuwalna jest atmosfera odliczania do przyjazdu Ojca Świętego.

Liczne dekoracje zostaną uzupełnione przez 30 kwiatowych piramid oraz dużych ozdobnych donic, ustawionych w strategicznych punktach miasta, takich jak Gran Vía, ulica Calle de Alcalá czy okolice Apostolic Nunciature in Spain. Dodatkowo specjalne kompozycje kwiatowe utworzą napis "León XIV". Będzie je można zobaczyć m.in. w pobliżu Plaza de España, Atocha, Parque del Retiro, Plaza de Felipe II, Plaza de San Juan de la Cruz oraz Jardines de Sabatini.

Kwiaty, transparenty i tablice powitalne. Madryt przygotowuje się do wizyty papieża

Ponadto miasto zostanie udekorowane około 1600 flagami i proporczykami z hasłem wizyty: "Podnieście wzrok", rozmieszczonymi wzdłuż głównych tras przejazdu papieża. Na budynkach, hotelach i prywatnych domach zawisną natomiast transparenty oraz dekoracje balkonowe z wizerunkiem Ojca Świętego.

Rozprowadzane są również plakaty, naklejki i materiały powitalne w sklepach oraz obiektach noclegowych. "Na główne uroczystości przygotowano tysiące chorągiewek, wachlarzy i innych pamiątek przeznaczonych dla pielgrzymów" - wymienia Vatican News. Celem rozmieszczenia wszelkich dekoracji jest podkreślenie duchowego i radosnego charakteru wizyty Leona XIV w Madrycie.

Oficjalne logo wizyty jest już widoczne w wielu miejscach w Madrycie. Pojawiło się ono m.in. na autobusach komunikacji miejskiej kursujących po centrum, wiatach przystankowych oraz na latarniach ulicznych.

Pierwsza taka wizyta od 15 lat. Hiszpanię odwiedzi Ojciec Święty

Istotne jest, że będzie to pierwsza wizyta papieża w Hiszpanii od czasu Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Widać, że wierni z niecierpliwością wyczekują tego wydarzenia. - Od dawna na ulicy nie mówi się o niczym innym. Ludzie nie mogą się doczekać spotkania z papieżem, oczekiwanie jest ogromne - powiedział Pedro Romero, pracownik kawiarni w centrum stolicy.

- Madryt jest całkowicie zaangażowany w organizację podróży papieskiej. To dla nas powód do dumy i wielka radość. Wyzwanie logistyczne jest bardzo duże i złożone, ale chcemy, aby papież poczuł się mile widziany i dostrzegł głębokie chrześcijańskie korzenie tego miasta - skomentowała w rozmowie z mediami watykańskimi polityczka María Inmaculada Sanz Otero, zapowiadając, że Leon XIV zostanie powitany "z wielką serdecznością".

Przewiduje się, że w głównych uroczystościach w stolicy Hiszpanii może uczestniczyć około 1,8 miliona osób. Z uwagi na ten fakt przygotowano szeroko zakrojony plan dotyczący transportu, bezpieczeństwa i przyjmowania pielgrzymów. Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwać tysiące mundurowych oraz wolontariuszy.