Państwa UE chcą zmian. Media na Ukrainie: "Atak" na mężczyzn w wieku poborowym

Jak podaje serwis Euractiv, europejskie stolice rozważają, "czy wykluczyć ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym" z dyrektywy tymczasowej dotyczącej ochrony obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 uciekli przed wojną.

Propozycja miała pojawić się podczas dyskusji dotyczącej przedłużenia dyrektywy, która pozwala Ukraińcom mieszkać i pracować we wszystkich państwach Wspólnoty bez konieczności korzystania z krajowych przepisów azylowych. Termin obowiązywania aktualnych unijnych regulacji upłynie w marcu przyszłego roku.

UE. Dyrektywa o tymczasowej ochronie. Państwa wspólnoty chcą zmian

Według Euractiv Bruksela będzie dążyć do kolejnego przedłużenia dyrektywy, z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczeń. Te dotyczyć by miały "wykluczenia mężczyzn w wieku poborowym i osób, które opuściły Ukrainę nielegalnie".

Zmienione przepisy obowiązywałyby nowych wnioskodawców ubiegających się o status tymczasowej ochrony.

Ukraińcy przybywający do Europy. Rośnie odsetek mężczyzn w wieku poborowym

Niektóre rządy mają wyrażać obawy, że wśród osób przybywających z Ukrainy rośnie odsetek mężczyzn w wieku poborowym. Pojawiają się głosy, że przepisy powinny zostać zrewidowane także z myślą o interesie Kijowa, który musi stawiać opór rosyjskiej armii, a później zająć się odbudową kraju.

Wskazuje się, że Ukraina ma kłopoty z rekrutowaniem do armii, co było powodem obniżenia w 2024 roku wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat.

Kształt dyrektywy po kolejnym przedłużeniu będzie omawiany przez odpowiednich ministrów państw członkowskich, którzy zajmują się sprawami migracji. Dyskusja ma się odbyć podczas zaplanowanej na 12 i 13 czerwca Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Media na Ukrainie: "UE przygotowuje 'atak' na ukraińskich mężczyzn"

Ukraińskie media zareagowały na zapowiedzi ewentualnych zmian. Według serwisu TSN "Unia Europejska przygotowuje 'atak' na ukraińskich mężczyzn za granicą".

Serwis przekazał, że deportacja na Ukrainę możliwa jest w przypadku wydania decyzji przez władze lokalne, bo Kijów nie ma uprawnień do określania warunków pobytu swoich obywateli za granicą.

"Zgodnie z umową o ponownym przyjęciu Ukraina jest zobowiązana przyjmować osoby z powrotem tylko pod warunkiem, że kraj UE oficjalnie udowodni ich obywatelstwo oraz brak podstaw prawnych do dalszego pobytu" - czytamy.