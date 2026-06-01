Ogromny pożar w Płocku. Słup czarnego dymu nad miastem

Pożar przy ulicy Rembelińskiego w Płocku wybuchł ok godz. 19. - Ogniem objęta jest hala magazynowo-biurowa o wymiarach 40 na 100 metrów - powiedział w rozmowie z Interią bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP w Warszawie.

Na miejscu jest 30 zastępów straży pożarnej. Zadysponowano również kolejne jednostki. Nad miastem unosi się słup czarnego dymy, który jest widoczny z odległości kilku kilometrów.

- Rozmiary hali są bardzo duże. Na tę chwilę nie możemy zlokalizować ogniska pożaru, pożar nadal jest rozwinięty. Póki co nie mamy też żadnych informacji o poszkodowanych - przekazał z kolei na antenie Polsat News mł. kpt. Wojciech Pietrzak z KMP PSP w Płocku.

Strażak wyjaśnił, że w gaszeniu ognia nie pomaga pogoda, a także fakt, że wewnątrz znajdowały się łatwopalne rzeczy.

Na miejscu pożaru pojawił się prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Lokalne media informują, że w hali znajdowała się hurtowania używanej odzieży.

