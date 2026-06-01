Ogromny pożar w Płocku. Słup czarnego dymu nad miastem

Polska

Pożar hali magazynowo-biurowej w Płocku (woj. mazowieckie). Nad miastem unosi się słup czarnego dymu. Na miejscu jest kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Dwa wozy strażackie stojące na drodze, z tyłu widoczny słup czarnego dymu.
Zdj. ilustracyjne/Straż Pożarna
Pożar hali w Płocku, na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej

Pożar przy ulicy Rembelińskiego w Płocku wybuchł ok godz. 19. - Ogniem objęta jest hala magazynowo-biurowa o wymiarach 40 na 100 metrów - powiedział w rozmowie z Interią  bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP w Warszawie.

 

Na miejscu jest 30 zastępów straży pożarnej. Zadysponowano również kolejne jednostki. Nad miastem unosi się słup czarnego dymy, który jest widoczny z odległości kilku kilometrów.

 

 

- Rozmiary hali są bardzo duże. Na tę chwilę nie możemy zlokalizować ogniska pożaru, pożar nadal jest rozwinięty. Póki co nie mamy też żadnych informacji o poszkodowanych - przekazał z kolei na antenie Polsat News mł. kpt. Wojciech Pietrzak z KMP PSP w Płocku. 

 

Strażak wyjaśnił, że w gaszeniu ognia nie pomaga pogoda, a także fakt, że wewnątrz znajdowały się łatwopalne rzeczy. 

 

Na miejscu pożaru pojawił się prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Lokalne media informują, że w hali znajdowała się hurtowania używanej odzieży.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
