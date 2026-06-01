Oblał kolegę syna benzyną i podpalił. Żołnierz WOT zatrzymany
"Doszło do zatrzymania żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej" - czytamy w oświadczeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Prokuratura podejrzewa 47-latka o o oblanie benzyną i podpalenie dwudziestokilkulatka. Mężczyznę wydalono ze służby.
Do zatrzymania 47-letniego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej doszło w niedzielę. Jego sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która podejrzewa, że oblał on benzyną i podpalił innego, dwudziestokilkuletniego mężczyznę.
Do szokującego zdarzenia miało dojść na terenie powiatu łęczyńskiego w woj. lubelskim. "Zdarzenie to nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych" - wskazały Wojska Obrony Terytorialnej w oficjalnym oświadczeniu.
"Niezależnie od prowadzonych czynności, Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej. W Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza" - dodano.
Szokujące doniesienia z Lubelszczyzny. Żołnierz WOT zatrzymany
WOT nie podały oficjalnej przyczyny zatrzymania z uwagi na "dobro prowadzonego postępowania oraz trwające czynności procesowe". Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował w poniedziałek, że do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na jednej z posesji w powiecie łęczyńskim, gdzie dwóch dwudziestokilkuletnich mężczyzn naprawiało samochód.
Jak ustalono, na posesję przyjechał ojciec jednego z mężczyzn. Wówczas między nim a kolegą syna wywiązała się awantura. - W trakcie sprzeczki 47-latek oblał kolegę swojego syna benzyną, a następnie podpalił - powiedział prokurator, dodając, że pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala w Łęcznej, który specjalizuje się w leczeniu oparzeń.
- 47-latek został ujęty przez policjantów po krótkim pościgu w sąsiedniej miejscowości. Na miejscu czynności wykonywała Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora - podał rzecznik.
Prokurator przekazał, że w chwili zatrzymania 47-latek był pod wpływem alkoholu. Obecnie mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie, zarzuty usłyszy najprawdopodobniej we wtorek. Okoliczności zajścia bada wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.