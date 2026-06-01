Nowy sondaż partyjny. Rosną notowania Konfederacji i Brauna

Polska

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę partia premiera Donalda Tuska otrzymałaby 32,98 proc. poparcia. Na podium znalazłoby się również Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Do Sejmu weszłoby pięć partii.

Sondaż Pollster dla "Super Expressu" pokazuje zmiany w poparciu dla partii politycznych

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę 32,98 proc. badanych poparłoby Koalicję Obywatelską - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Oznacza to spadek o blisko trzy punkty proc. w porównaniu z sondażem z początku maja.

 

W sondażu drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,66 proc., co jest z kolei spadkiem na poziomie 0,23 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera 13,29 proc. respondentów (plus 1,55 pkt proc.).

Nowy sondaż partyjny. Pięć partii trafiłoby do Sejmu

Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,76 proc. (plus 0,58 pkt proc.), a na piątym Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 7,03 proc. (wcześniej 5,54 proc.)

 

Poparcie dla Partii Razem spadło do 4,78 proc., a PSL uzyskało 4,25 proc. Z kolei na Polskę 2050 zagłosowałoby 2,71 proc.

 

Na inne ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

 

Wyniki sondażu:

  1. Koalicja Obywatelska - 32,98 proc.,
  2. Prawo i Sprawiedliwość - 26,66 proc.
  3. Konfederacja - 13,29 proc.,
  4. Nowa Lewica - 7,76 proc.,
  5. Konfederacja Korony Polskiej - 7,03 proc.,
  6. Partia Razem - 4,78 proc.
  7. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,25 proc., 
  8. Polska 2050 - 2,71 proc.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zrealizowano 28 i 29 maja metodą CAWI na próbie 1057 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania około trzy proc.

