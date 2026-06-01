Nowy ruch ws. adwokata od "trumny na kółkach". Wniosek do Prokuratury Krajowej

Prokurator okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważenie złożenia kasacji ws. wypadku drogowego spowodowanego przez adwokata z Łodzi Pawła K., znanego jako prawnika "od trumny na kółkach". Otrzymał on karę 1,5 roku pozbawienia wolności, co opinia publiczna odebrała za rażąco niski wyrok.

- Prokurator Okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o złożenie kasacji ws. Pawła K. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

 

Śledczy tłumaczył, że chodzi m.in. o ustalenie Sądu Okręgowego, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety doszło z nieumyślnej winy łódzkiego adwokata Pawła K.

Prokurator Brodowski wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratura Okręgowa może złożyć kasację tylko w ściśle określonych przypadkach.

 

- W tej sprawie nie występują te nadzwyczajne środki, ponieważ nie mamy do czynienia ze zbrodnią, nie doszło ani do uniewinnienia, ani do umorzenia sprawy, nie ma też przesłanek wynikających z art. 439 kpk. Za to prawo pozwala na wniesienie kasacji od tego wyroku Prokuratorowi Krajowemu. Stąd nasz obszerny wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważnie złożenia kasacji w tej sprawie do Sądu Najwyższego - powiedział prokurator Brodowski. Dodał, że wniosek już został wysłany.

 

Łódzki adwokat Paweł K. 26 września 2021 r. spowodował wypadek na trasie Barczewo - Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie). Kierowany przez niego luksusowy mercedes naszpikowany elektronicznymi czujnikami czołowo zderzył się z innym autem, którym podróżowały dwie kobiety (53 i 67 lat) - matki młodego małżeństwa. Kobiety podróżowały starym autem.

 

"To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" - oświadczył wkrótce po wypadku prawnik w nagraniu opublikowanym w internecie.

 

Ponieważ do wypadku doszło, gdy prawnik wracał z wesela influencerki nagranie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w internecie wywołując falę oburzenia. Sprawę szybko zaczęto określać jako tę od "trumien na kołach".

 

Sprawę wypadku spowodowanego przez Pawła K. prowadził Sąd Rejonowy w Olsztynie, który w kwietniu 2023 r. skazał prawnika na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

 

W marcu 2026 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w procesie apelacyjnym złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia. Do czterech lat zmniejszył też zakaz prowadzenia pojazdów. To właśnie od tego wyroku Prokurator Okręgowy w Olsztynie chce, by Prokurator Generalny wniósł kasację.

Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W ostatnim czasie przewieziono go do aresztu w Szczecinie, bo miejscowa prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić K. i jego żona. K. zarzucono w tym postępowaniu także poplecznictwo.

 

Pierwotnie wątkiem substancji zabronionych zajęła się prokuratura z Łodzi, ale przeniesiono ją do Szczecina, by uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o brak bezstronności łódzkich prokuratorów.

 

Wcześniej łódzka prokuratura informowała, że chodzi o środki w "znacznej ilości" - marihuanę, kokainę i mefedron. W miejscu zamieszkania adwokatów ujawniono 45 gramów marihuany. Decyzją sądu małżeństwo otrzymało policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane im przestępstwa grozi 10 lat więzienia.

 

W czasie wypadku pod Jezioranami w organizmie K. wykryto śladowe ilości kokainy - były zbyt małe, by otrzymał za to zarzut. Pytany w śledztwie przez prokuratora o obecność substancji psychoaktywnej w organizmie Paweł K. zapewniał, że świadomie nie brał kokainy. Przyznał, że może narkotyk był na szklance, z której się napił.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
