"Iran naprawdę chce zawrzeć porozumienie, które będzie dobre dla USA i tych, którzy są z nami" - przekonywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nowym wpisie na platformie Truth Social.

Jednocześnie Trump wyraził frustrację wynikającą z postawy demokratów i części - jak określił - "niepatriotycznych republikanów".

"Czy nie rozumieją, że jest mi dużo trudniej właściwie wykonywać swoją pracę i negocjować, gdy polityczni komentatorzy wciąż negatywnie 'ćwierkają', na poziomie nigdy wcześniej niewidzianym?" - pytał amerykański przywódca.

Trump uspokaja ws. wojny USA z Iranem. "Usiądźcie i odpocznijcie"

To polityczne "ćwierkanie" - napisał Trump - wskazuje "raz za razem, że powinienem działać szybciej, wolniej, iść na wojnę albo nie iść na wojnę, czy coś w tym stylu".

"Po prostu usiądźcie i odpocznijcie. Wszystko się dobrze ułoży - zawsze tak jest" - podsumował Trump.

ZOBACZ: Ważą się losy Iranu. Trump zwołuje spotkanie w Situation Room

W piątek prezydent USA informował, że wkrótce podejmie decyzję o proponowanym porozumieniu z Iranem, mającym na celu przedłużenie zawieszenia broni. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie wykona ten krok.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znów uderzyli, Iran nadciągnął z odwetem

Nowy wpis Donalda Trumpa na temat wojny na Bliskim Wschodzie pojawił się kilka godzin po tym, jak amerykańskie wojsko poinformowało, że w weekend uderzyło w irańskie obiekty wojskowe. Przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyli, że w odpowiedzi siły Iranu zaatakowały amerykańską bazę.

"Celowe i wymierzone ataki miały miejsce w sobotę i niedzielę w odpowiedzi na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 operującego nad wodami międzynarodowymi" - poinformowało Dowództwo Centralne USA na platformie X.

Amerykańskie myśliwce zniszczyły irańską obronę przeciwlotniczą, naziemną stację kontroli oraz dwa drony bojowe.

ZOBACZ: Trump po rozmowach z przywódcami regionu. "Umowa w dużej mierze wynegocjowana"

Iran nie ujawnił, jaką bazę zaatakował w odwecie, podkreślając jedynie, że jest użytkowana przez USA. Obrona powietrzna w Kuwejcie, gdzie znajduje się główna amerykańska baza, poinformowała natomiast, że przechwytywała w poniedziałek rakiety i drony, nie podając szczegółów.