"Negatywnie ćwierkają". Trump o tym, kto utrudnia mu negocjacje z Iranem

Świat

Donald Trump powtórzył, że Iran chce zawrzeć porozumienie korzystanie dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Oświadczenie pojawiło się kilka godzin po informacji, że amerykańskie i irańskie wojska wymieniły ciosy na Bliskim Wschodzie. Winą za komplikacje w negocjacjach prezydent USA obarczył politycznych komentatorów. "Nie rozumieją, że jest mi dużo trudniej?" - pytał.

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przemawia, ubrany w granatowy garnitur i czerwoną krawat.
PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Prezydent USA Donald Trump uspokaja ws. wojny z Iranem

"Iran naprawdę chce zawrzeć porozumienie, które będzie dobre dla USA i tych, którzy są z nami" - przekonywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nowym wpisie na platformie Truth Social.

 

Jednocześnie Trump wyraził frustrację wynikającą z postawy demokratów i części - jak określił - "niepatriotycznych republikanów".

 

"Czy nie rozumieją, że jest mi dużo trudniej właściwie wykonywać swoją pracę i negocjować, gdy polityczni komentatorzy wciąż negatywnie 'ćwierkają', na poziomie nigdy wcześniej niewidzianym?" - pytał amerykański przywódca.

Trump uspokaja ws. wojny USA z Iranem. "Usiądźcie i odpocznijcie"

To polityczne "ćwierkanie" - napisał Trump - wskazuje "raz za razem, że powinienem działać szybciej, wolniej, iść na wojnę albo nie iść na wojnę, czy coś w tym stylu".

 

"Po prostu usiądźcie i odpocznijcie. Wszystko się dobrze ułoży - zawsze tak jest" - podsumował Trump.

 

ZOBACZ: Ważą się losy Iranu. Trump zwołuje spotkanie w Situation Room

 

W piątek prezydent USA informował, że wkrótce podejmie decyzję o proponowanym porozumieniu z Iranem, mającym na celu przedłużenie zawieszenia broni. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie wykona ten krok.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znów uderzyli, Iran nadciągnął z odwetem

Nowy wpis Donalda Trumpa na temat wojny na Bliskim Wschodzie pojawił się kilka godzin po tym, jak amerykańskie wojsko poinformowało, że w weekend uderzyło w irańskie obiekty wojskowe. Przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyli, że w odpowiedzi siły Iranu zaatakowały amerykańską bazę.

 

"Celowe i wymierzone ataki miały miejsce w sobotę i niedzielę w odpowiedzi na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 operującego nad wodami międzynarodowymi" - poinformowało Dowództwo Centralne USA na platformie X.

 

Amerykańskie myśliwce zniszczyły irańską obronę przeciwlotniczą, naziemną stację kontroli oraz dwa drony bojowe.

 

ZOBACZ: Trump po rozmowach z przywódcami regionu. "Umowa w dużej mierze wynegocjowana"

 

Iran nie ujawnił, jaką bazę zaatakował w odwecie, podkreślając jedynie, że jest użytkowana przez USA. Obrona powietrzna w Kuwejcie, gdzie znajduje się główna amerykańska baza, poinformowała natomiast, że przechwytywała w poniedziałek rakiety i drony, nie podając szczegółów.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Patryk Idziak / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BLISKI WSCHÓDDONALD TRUMPIRANNEGOCJACJEODWETPOROZUMIENIEŚWIATUSAWOJSKO

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 