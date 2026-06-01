Łukaszenka zagroził Armenii: "Na Ukrainie zaczęło się tak samo"

- Nie wywieramy presji, rozumiemy, że temat wyborów w Armenii, które zbliżają się wkrótce, to gra polityczna - mówił Alaksandr Łukaszenka podczas szczytu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) w Astanie, cytowany w niedzielę przez ukraińską agencję prasową UNIAN.

Zdaniem białoruskiego dyktatora ambicje przystąpienia Armenii do Unii Europejskiej stają się "upokorzeniem dla EAEU".

Wezwał obywateli tego kraju, by "nie spieszyli się" z wyborem, "myśleli" i byli "mądrymi ludźmi". - Ormianie muszą bardzo uważać, żeby, nie daj Boże, nie powtórzyli tego, co wydarzyło się na Ukrainie. Tam wszystko zaczęło się w ten sposób - powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka: "Mamy jeden, bardzo ważny cel i jego współrzędne"

Łukaszenka w szczególności doradził obywatelom Armenii, aby "byli bardzo ostrożni" w czasie wyborów, które są zaplanowane na 7 czerwca. Jego zdaniem będzie to decyzja między poparciem UE a EAEU, organizacją integracji gospodarczej regionalnej, która obejmuje:

Armenię,

Białoruś,

Kazachstan,

Kirgistan

i Rosję.

ZOBACZ: Umacniają granicę wschodniej flanki NATO z Rosją. "Bardzo realistycznie oceniliśmy zagrożenia"

Wcześniej Łukaszenka zareagował na oświadczenie dowódcy Bezzałogowych Sił Systemów Ukrainy. Robert Browdi przekazał w nim, że jego kraj ma gotowych około 500 celów na Białorusi, na wypadek inwazji z jej strony.

- My mamy jeden, bardzo poważny cel i jego dokładne współrzędne. Jest położony całkiem niedaleko Białorusi. Oni też to rozumieją - stwierdził.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / mjo / polsatnews.pl