Łącznie zarzucono im 110 przestępstw. Prawomocne wyroki dla członków Psycho Fans

Polska

Są prawomocne wyroki dla członków grupy pseudokibiców Ruchu Chorzów - Psycho Fans. Sprawa, którą rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Krakowie, dotyczyła 46 osób, oskarżonych o łącznie 110 przestępstw.

Sędziowie i ławnicy siedzą za stołem w sali sądowej, przed nimi mikrofony i dokumenty, na ścianie godło państwowe.
PAP/Łukasz Gągulski
Prawomocny wyrok w procesie Psycho Fans ogłoszony przez sąd apelacyjny w Krakowie

W poniedziałek sąd ogłosił prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym Psycho Fans. Dotyczył on 46 osób, którym prokuratura zarzuciła łącznie 110 przestępstw, m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył im od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu.

 

Sąd apelacyjny stwierdził, że sąd pierwszej instancji - wbrew zarzutom obrońców - był obiektywny i prawidłowo prowadził proces, zapewniając prawo do obrony wszystkim oskarżonym. Potwierdził też wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą i złożyli zeznania obciążające kompanów.

 

ZOBACZ: Tragedia w Płocku. Samochód spadł z wiaduktu, dwie osoby nie żyją

 

Zmienił jednak kary wobec części oskarżonych, uniewinniając ich od poszczególnych zarzutów lub zmieniając kwalifikacje czynów. W nielicznych przypadkach sąd apelacyjny uchylił fragment wyroku i przekazał do ponownego rozpoznania.

Kraków. Głośny proces Psycho Fans. Jest prawomocny wyrok

Nieznacznie łagodniejszą karę usłyszał m.in. główny oskarżony uznawany za lidera grupy - Maciej M. ps. "Maślak". Sąd apelacyjny orzekł wobec niego karę łączną 11,5 lat więzienia, czyli o pół roku mniej niż orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach. Natomiast wyższą karę - 15 lat więzienia zamiast 11 - usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze.

 

Proces odwoławczy się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w marcu. W apelacji prokuratura domagała się wyższych kar dla większości oskarżonych, a obrońcy uniewinnienia, uchylenia wyroku pierwszej instancji złagodzenia kary.

 

ZOBACZ: Pościg ulicami Krakowa. Policjant w stanie ciężkim, lądował śmigłowiec LPR

 

Proces w pierwszej instancji toczył się od 2019 do 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Śledztwo w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Prokuratury Krajowej.

WIDEO: "Zdecydowana większość nie głosowała". Polityk KO reaguje na sondażowe wyniki referendum w Krakowie
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
KARA WIĘZIENIAKRAKÓWPOLSKAPRAWOMOCNY WYROKPSYCHO FANSSĄD APELACYJNY W KRAWOWIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 