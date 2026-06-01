W sondażu respondenci zostali zapytani, kto według nich był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku.

Najwięcej wskazań uzyskał Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 40,8 proc., na drugim miejscu uplasował się natomiast Lech Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Na trzecim miejscu respondenci wskazali obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, który uzyskał 21,1 proc. wskazań.

Ranking prezydentów III RP. Karol Nawrocki na trzecim miejscu "Eksperci są zgodni, że (Karol Nawrocki) jest niezależny od PiS i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej, niż poprzednicy" - czytamy w "Rzeczpospolitej". ZOBACZ: Konfederacja i Braun umacniają pozycje. Najnowszy sondaż partyjny Czwarte miejsce zajął Lech Wałęsa, którego jako najlepszego prezydenta wskazało 3,8 proc. badanych; dalsze miejsca zajęli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski z wynikami odpowiednio 2,4 proc. i 1,7 proc. wskazań. Ostatnie miejsce zajął Wojciech Jaruzelski z wynikiem 0,1 proc. 6,6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem". Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS w dniach 22-23 maja na próbie 1067 badanych.

WIDEO: Kroplówki "na żądanie". Ratownik skazany po śmierci pacjenta wciąż świadczy usługi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl / PAP