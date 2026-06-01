Jedna z największych rosyjskich rafinerii nie pracuje. Efekt ukraińskiego ataku

Świat

Należąca do Łukoilu rafineria ropy naftowej LKOH.MM w Wołgogradzie, położona na południu Rosji, zawiesiła przerób ropy naftowej. "To efekt ukraińskiego ataku, który spowodował pożar i szkody, poinformowały w poniedziałek dwa źródła branżowe" - przekazała agencja Reutera, która powołała się na media branżowe.

Rozległy kompleks przemysłowy rafinerii ropy naftowej z licznymi rurociągami, wieżami i budynkami produkcyjnymi na tle błękitnego nieba z białymi chmurami.
Wikimedia Commons
Rafineria naftowa koncernu Łukoil w Wołgogradzie

Chociaż do ataku drona na rosyjską rafinerię miał miejsce 29 maja, to media branżowe dopiero 1 czerwca poinformowały o poważnej awarii, która skutkowała częściowym zamknięciem obiektu.

 

ZOBACZ: Setki kilometrów od granicy. Ukraina zadała cios, Rosja przyznaje się do strat

 

Ukraina nadal atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną, ponieważ rozmowy pokojowe w sprawie rozwiązania wojny na Ukrainie utknęły w martwym punkcie - przekazała agencja Reutera.

Atak na rafinerię w Wołgogradzie. Obiekt pozostaje zamknięty

Gubernator regionu poinformował w zeszłym tygodniu, że co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku ataku ukraińskiego drona na obwód wołgogradzki.

 

Źródła podały, że instalacja destylacji ropy CDU-1, która odpowiada za 40 proc. wydajności zakładu, została zatrzymana. Pozostałe jednostki, CDU-6 i CDU-5, również zostały zatrzymane. Łukoil nie odpowiedział dziennikarzom Reutersa na prośbę o komentarz.

 

ZOBACZ: Sukces Ukrainy na Bliskim Wschodzie. Zniszczyli broń Iranu

 

Obiekt ten, co najmniej dziesiąty raz od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Najnowszy atak miał miejsce w nocy z czwartku na piątek. Wówczas w rafinerię trafiły ukraińskie drony, a na miejscu momentalnie wybuchł ogień, co zostało uwiecznione na licznych nagraniach.

 

Wcześniej władze obwodu w oficjalnym komunikacie twierdziły, że większość dronów biorących udział w ataku zostało zestrzelonych.

Rafineria w Wołgogradzie. Kluczowy obiekt rosyjskiej infrastruktury paliwowej

Zaatakowana rafineria jest największą w obwodzie wołgogradzkim. Jednocześnie jest ona kluczowym producentem paliw i smarów w Południowym Okręgu Federalnym Rosji.

 

ZOBACZ: Sukces ukraińskiej armii. Rosyjski węzeł naftowy stanął w płomieniach

 

Co roku przetwarza ponad 15 mln ton ropy, co stanowi 5,6 proc. całego rosyjskiego przerobu.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKDRONYŁUKOILNALOTRAFINERIAROPA NAFTOWAŚWIATWOJNA W UKRAINIEWOŁGOGRAD

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 