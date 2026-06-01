Gabinet Zełenskiego o porozumieniu z Rosją. Padł dokładny termin

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, powiedział w poniedziałek, że uważa zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy za "realistyczny" termin. Sam przywódca broniącego się państwa ocenił natomiast, że Rosja traci inicjatywę na froncie.

Wołodymyr Zełenski wydał polecenie dążenia do osiągnięcia pokoju z Rosją

Zełenski powiedział natomiast w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę, że chce kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju z Rosją, które utknęły w martwym punkcie w ostatnich miesiącach, przed nadejściem zimy, aby uwzględnić poprawę sytuacji strategicznej Kijowa.

 

Rozmowy prowadzone przez Stany Zjednoczone na temat dążenia do porozumienia pokojowego utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie w Iranie.

Budanow o wizycie delegacji USA w Moskwie i Kijowie

Budanow powiedział, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów.

 

"To jest polecenie prezydenta: starać się zakończyć tę wojnę jak najszybciej… najlepiej przed zimą – powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej. "Moim zdaniem jest to absolutnie słuszne, aktualne i realistyczne”.

Zełenski: Postępy wojsk rosyjskich na wojnie spowolniły

Zełenski i inni ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że postępy wojsk rosyjskich na lądzie spowolniły, podczas gdy Ukraina zintensyfikowała kampanię dalekosiężnych ataków wewnątrz Rosji, wymierzonych głównie w przemysł naftowy.

 

Wysoki rangą ukraiński dowódca, cytowany przez agencję Reutera, powiedział w zeszłym tygodniu, że Ukraina ma sześć miesięcy na przejęcie inicjatywy na polu bitwy i wzmocnienie swojej pozycji w rozmowach pokojowych. 

