Mihai Popsoi na antenie radia Głos Besarabii przyznał, że opowiedziałby się za zjednoczeniem Republiki Mołdawii z Rumunią, gdyby zostało zorganizowane referendum w tej sprawie. Podkreślił, że ta kwestia powinna przestać być traktowana jako temat tabu w przestrzeni publicznej. Państwo natomiast powinno rozpocząć "pragmatyczny dialog z obywatelami w tej sprawie". - O ile perspektywa zjednoczenia mogłaby stać się realna - dodał.

Zagrożenie ze strony Rosji. Mołdawia szuka sposobu na przetrwanie

Szef mołdawskiej dyplomacji zaznaczył, że w kraju istnieje ruch unionistyczny, którego przedstawiciele chcieliby ponownego zjednoczenia z Rumunią. - To naturalne, biorąc pod uwagę naszą historię - przekonywał.

Takie podejście ma zyskiwać popularność społeczną w obliczu zagrożenia z zewnątrz, a także starań w kierunku przystąpienia do Unii Europejskiej. Zagrożone rosnącymi rosyjskimi wpływami, a także możliwą szerszą ingerencją ze strony Moskwy jest Naddniestrze, traktowane przez społeczność międzynarodową jako autonomiczny region, stanowiący integralną część Mołdawii.

Popsoi powiedział, że w trakcie spotkań z obywatelami kwestia jakiejś formy zjednoczenia z Rumunią "pojawia się bardzo często". - Musimy więc wykazać się uczciwością i publicznie omówić tę perspektywę w takim zakresie, w jakim może ona stać się realna. Do tej pory, w ciągu tych 30 lat (niepodległości Republiki Mołdawii red.), tak się nie stało. W jakim stopniu może to nastąpić w najbliższej przyszłości, dopiero się okaże - mówił.

Mołdawia i Rumunia się połączą? "Priorytetem Unia Europejska"

Przedstawiciel rządu w Kiszyniowie podkreślił, że dla części społeczeństwa jest to temat "niezwykle palący". Natomiast o "konkretnych krokach w kierunku zjednoczenia" będzie można mówić, kiedy "pojawi się znaczące poparcie obu stronach Prutu".

Wskazał też, że w tym momencie strategicznym priorytetem Mołdawii pozostaje kurs obrany na Brukselę. - W tej chwili skupiamy się na procesie integracji europejskiej, tak abyśmy mogli dołączyć do wielkiej europejskiej rodziny, w tym do naszych braci zza Prutu oraz wszystkich naszych przyjaciół i partnerów, którzy nam pomagają i wspierali nas w tym okresie - zakończył.

Zjednoczenie mołdawsko-rumuńskie. Maia Sandu: Coraz trudniej jest przetrwać małemu państwu

Otwarta dyskusja na temat mołdawsko-rumuńskiego zjednoczenia rozpoczęła się po wypowiedzi prezydent Mołdawii Mai Sandu, która w wywiadzie z brytyjskimi dziennikarzami w podcaście "The Rest Is Politics" opowiedziałaby się za integracją obu państw, gdyby doszło do referendum.

- Coraz trudniej jest przetrwać małemu państwu, jakim jest Republika Mołdawii, istnieć jako demokracja, jako suwerenne państwo i oczywiście, opierać się Rosji - mówiła.

Sandu ponownie wypowiedziała się a ten temat 20 maja w wywiadzie "Deutsche Welle" i Radio France Internationale. Zaznaczyła, że Mołdawia rozważy inne opcje, jeśli scenariusz przystąpienia do Unii Europejskiej z jakiegoś powodu się nie powiedzie, a integracja europejska jest "strategią przetrwania".

Pozytywne głosy z Bukaresztu. Prezydent Nicusor Dan niczego nie wyklucza

Prezydent Rumunii Nicusor Dan zapytany w styczniu, czy zjednoczenie z Mołdawią może stanowić plan "B" dla Kiszyniowa w przypadku komplikacji w kontekście przystąpienia do UE, odpowiedział, że jego państwo "podejmie odpowiednie działania", jeżeli pomysł zyska aprobatę większości mołdawskich obywateli.

Kilka dni temu również tymczasowy premier Rumunii Ilie Bolojan stwierdził, że gdyby kwestia zjednoczenia zależała od jego głosu, odpowiedziałby - "tak". Jednocześnie zaznaczył, że "najważniejsze dla Mołdawii jest otwarcie negocjacji dotyczących jej przystąpienia do Unii Europejskiej".