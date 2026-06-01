Jak podała w poniedziałek agencja UNIAN, Donald Trump miał osobiście prosić prezydenta Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. "Zostało to opisane przez South China Morning Post, powołując się na źródła, ale wkrótce usunięto publikację" - napisano.

Według źródeł zakończenie wojny miało być głównym celem polityki zagranicznej po powrocie do Białego Domu w 2025 roku. W czasie majowego szczytu w Pekinie prezydent USA miał przekazać Xi, że negocjacje między Ukrainą a Rosją utknęły jednak w martwym punkcie.

Taki stan rzeczy ma mieć miejsce od bezpośrednich rozmów w Stambule w lipcu ubiegłego roku. Nie zakończyły się one osiągnięciem zawieszenia broni. Wkrótce potem Trump zaczął wywierać presję na Wołodymyra Zełenskiego, by ten osiągnął porozumienie z Rosją.

Wcześniej Dmytro Łytwyn, doradca ds. komunikacji prezydenta Ukrainy, powiedział korespondentowi ONZ, że Zełenski napisał pilny list do prezydenta USA Donalda Trumpa, ostrzegając przed redukcją zapasów ukraińskiego sprzętu obrony powietrznej - podała agencja UNIAN.

Dziennikarz Axios, Barak Ravid, opublikował pełny tekst listu. Zełenski stwierdził w nim, że Ukraina "liczy na swoich sojuszników", jeśli chodzi o obronę powietrzną przed rakietami, a w obronie przed pociskami balistycznymi niemal wyłącznie polega na USA. Zaznaczył również, że właśnie rakiety balistyczne są ostatnią poważną przewagą Rosji, a Stany Zjednoczone mogą pomóc rozwiązać ten problem.

W liście dodano, że w nocy 24 maja Rosja zadała Ukrainie szczególnie brutalny i potężny cios.