Chaos na lotniskach w Portugalii. Opóźnione loty do Polski
Strajk funkcjonariuszy straży granicznej powoduje opóźnienia rejsów na portugalskich lotniskach. Wiele lotów jest opóźnionych, w tym z Polski, a część zagrożonych. Protestujący domagają się poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia liczby personelu.
Od rana na wszystkich portugalskich lotniskach panuje strajk funkcjonariuszy straży granicznej - przekazało kierownictwo operatora portugalskich portów lotniczych spółki ANA.
Doprowadził on do licznych opóźnień rejsów pasażerskich. "Ze względu na potencjalne ograniczenia w pracy funkcjonariuszy kontroli granicznych przy odlotach, pasażerom lotów międzynarodowych zalecamy, aby przybyli na lotnisko odpowiednio wcześniej" - poinformowało.
Zapowiedziało, że w związku ze spodziewanym w Portugalii w środę strajkiem generalnym część lotów jest zagrożona. "W związku ze strajkiem generalnym, który odbędzie się 3 czerwca zalecamy przed wyruszeniem na lotnisko skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym, aby sprawdzić czy rejs się odbędzie" - dodano.
Poważne opóźnienia lotów w portugalskich lotniskach potwierdziła szefowa syndykatu STM grupującego pracowników straży granicznej Manuela Ribeiro. Sprecyzowała, że głównym żądaniem protestujących jest:
- poprawa warunków zatrudnienia,
- a także zwiększenie liczby personelu straży granicznej.
Sekretarz generalna organizującego protest związku zawodowego dodała, że strajk doprowadził też do chaosu w portach morskich, a także do paraliżu pracy w urzędach ds. migracji (AIMA).
W poniedziałek najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę.
Z szacunków spółki ANA wynika, że dwa poniedziałkowe loty z Lizbony do Warszawy odleciały z dużym opóźnieniem. Samolot linii TAP odleciał 46 min po zaplanowanym w rozkładzie lotów czasie, a rejs spółki LOT rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem.
Protest potrwa do piątku.