Burze i ulewy w Polsce. IMGW wydał alerty dla kilkunastu województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dwunastu województw. Synoptycy prognozują opady deszczu do 35 mm i porywy wiatru do 85 km/h. W części kraju obowiązują także alerty przed silnym deszczem z burzami oraz ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęto województwa:
- mazowieckie,
- świętokrzyskie i
- lubelskie,
a także częściowo województwa:
- pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- podlaskie,
- kujawsko-pomorskie,
- wielkopolskie,
- łódzkie,
- śląskie,
- małopolskie oraz
- podkarpackie.
Na tych obszarach burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru osiągające 85 km/h. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek w południe i pozostaną w mocy do godz. 19.
To nie jedyne ostrzeżenia IMGW. Do godz. 15 w poniedziałek aktywne pozostają również alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami.
Zgodnie z prognozą miejscami mogą występować intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Suma opadów może sięgać nawet 60 mm.
Alerty obowiązują w części województw:
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- śląskiego i
- małopolskiego.
Ostrzeżenia hydrologiczne. Możliwy gwałtowny wzrost stanów wód
IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Obejmują one niektóre obszary województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.
Ostrzeżenia hydrologiczne utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody, obserwowane lub prognozowane, układają się poniżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest jednak ich lokalne i krótkotrwałe osiągnięcie lub przekroczenie.