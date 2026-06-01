Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęto województwa:

mazowieckie,

świętokrzyskie i

lubelskie,

a także częściowo województwa:

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

łódzkie,

śląskie,

małopolskie oraz

podkarpackie.

Na tych obszarach burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru osiągające 85 km/h. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek w południe i pozostaną w mocy do godz. 19.

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty w kilkunastu województwach

To nie jedyne ostrzeżenia IMGW. Do godz. 15 w poniedziałek aktywne pozostają również alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Zgodnie z prognozą miejscami mogą występować intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Suma opadów może sięgać nawet 60 mm.

Alerty obowiązują w części województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego i

małopolskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Możliwy gwałtowny wzrost stanów wód

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Obejmują one niektóre obszary województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody, obserwowane lub prognozowane, układają się poniżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest jednak ich lokalne i krótkotrwałe osiągnięcie lub przekroczenie.

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP