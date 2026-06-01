Burze i ulewy w Polsce. IMGW wydał alerty dla kilkunastu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dwunastu województw. Synoptycy prognozują opady deszczu do 35 mm i porywy wiatru do 85 km/h. W części kraju obowiązują także alerty przed silnym deszczem z burzami oraz ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wód.

Błyskawica rozświetlająca ciemne, burzowe niebo, obok mapa Polski z zaznaczonymi obszarami objętymi ostrzeżeniami meteorologicznymi.
Pixabay / Felix-Mittermeier / IMGW
Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęto województwa:

  • mazowieckie,
  • świętokrzyskie i
  • lubelskie,

a także częściowo województwa:

  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • wielkopolskie,
  • łódzkie,
  • śląskie,
  • małopolskie oraz
  • podkarpackie.

Na tych obszarach burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru osiągające 85 km/h. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek w południe i pozostaną w mocy do godz. 19.

To nie jedyne ostrzeżenia IMGW. Do godz. 15 w poniedziałek aktywne pozostają również alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami.

 

Zgodnie z prognozą miejscami mogą występować intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Suma opadów może sięgać nawet 60 mm.

 

Alerty obowiązują w części województw:

  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego i
  • małopolskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Możliwy gwałtowny wzrost stanów wód

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Obejmują one niektóre obszary województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

 

Ostrzeżenia hydrologiczne utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody, obserwowane lub prognozowane, układają się poniżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest jednak ich lokalne i krótkotrwałe osiągnięcie lub przekroczenie.

