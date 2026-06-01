Tankowiec Tagor, wykorzystywany przez Rosję, jest objęty międzynarodowymi sankcjami. Francuska marynarka wojenna zatrzymała jednostkę podczas jej podróży przez Ocean Atlantycki.

"Ta interwencja została przeprowadzona na Atlantyku, na pełnym morzu, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, w ścisłym poszanowaniu prawa morskiego" - wyjaśnił prezydent Francji Emmanuel Macron w mediach społecznościowych.

Rosyjski tankowiec przejęty przez Francję. Macron udostępnił nagranie

Macron potępił próby omijania międzynarodowych sankcji, naruszania prawa morskiego i finansowania wojny Rosji przeciwko Ukrainie z działalności statków handlowych.

"Te statki, które nie przestrzegają najbardziej podstawowych zasad żeglugi morskiej, stanowią również zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa nas wszystkich" - dodał prezydent.

Do wpisu dołączone zostało nagranie ukazujące wejście żołnierzy na pokład rosyjskiego tankowca.

Komunikat Prefektury Morskiej Atlantyku ws. zatrzymania statku

Prefektura Morska Atlantyku poinformowała w osobnym komunikacie, że Marynarka Wojenna Francji interweniowała na tankowcu ponad 400 mil morskich (ok. 740 km) na zachód od Bretanii. Według niej jednostka wypłynęła z Murmańska.

Operacja - jak poinformowano - miała na celu zweryfikowanie przynależności państwowej statku podejrzewanego o pływanie pod fałszywą banderą. "Po wejściu na pokład przez zespół kontrolny analiza dokumentów potwierdziła wątpliwości" - podano. Zgodnie z prawem międzynarodowym i na prośbę francuskiego prokuratora statek został przekierowany.

Francja i Wielka Brytania zapowiadały blokowanie jednostek rosyjskiej "floty cieni", przepływających przez ich wody. Według agencji Reutera, powołującej się na dane monitoringu żeglugi, dziesiątki sankcjonowanych statków nadal poruszają się w pobliżu Wysp.