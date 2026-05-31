"Znany warszawski adwokat". Kolejne zatrzymanie ws fałszywych alarmów

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał informacje o zatrzymaniach w sprawie fałszywych alarmów.

"Kolejny zatrzymany ws. fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Tym razem w innej sprawie niż te ostatnio. To znany warszawski adwokat" - napisał Kierwiński na platformie X.

Sprawa fałszywych alarmów. Zatrzymano pięć osób

Dzień wcześniej Kierwiński opublikował na platformie X wpis w tym samym temacie.

"Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów - łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" - napisał.



Szczegóły na temat piątego zatrzymanego przekazali stołeczni policjanci. 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego został ujęty przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Mężczyzna jest podejrzewany o wykonanie 18 maja dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego w jednej ze stacji telewizyjnych.

"Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer" - podano w komunikacie.

Sąd na wniosek prokuratury przychylił się do zastosowania trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Interwencja w mieszkaniu matki prezydenta. Dostali fałszywy alarm

W połowie maja w Komendzie Głównej Policji powołano specjalną grupę zajmującą się analizą nasilających się incydentów związanych z fałszywymi alarmami. W jej skład weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, CBŚP oraz eksperci policyjnych biur zajmujących się informatyką i sprawami kryminalnymi.

Śledztwo dotyczy m.in. interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego pożaru i zagrożenia życia.

Do sprawy odniósł się wcześniej Marcin Kierwiński, który zapewnił, że sprawca tego konkretnego alarmu zostanie ustalony. - Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem - powiedział minister.

Kancelaria Prezydenta krytycznie oceniła reakcję państwa na serię fałszywych zgłoszeń. Szef KPRP Zbigniew Bogucki stwierdził, że problem dotyczy nadzoru i koordynacji działań służb. - Dobrze, że tak się dzieje, natomiast źle, że to się dzieje dopiero dzisiaj - powiedział w telewizji wPolsce24.