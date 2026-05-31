"Wojna jak gra komputerowa". Punkty za zabitych Rosjan i zniszczony sprzęt

Świat

Ukraińskie jednostki walczące z rosyjską armią mogą zdobywać punkty za eliminowanie żołnierzy przeciwnika i niszczenie sprzętu wojskowego. Następnie wymieniają je na kolejne drony potrzebne na froncie. Jak opisuje "Washington Post", program Army of Drones Bonus ma być pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie i jest kolejnym przykładem rosnącej roli bezzałogowców w wojnie w Ukrainie.

Żołnierz w hełmie i goglach trzymający kontroler drona. Obok niego wyświetlane są dwa obrazy z kamer dronów: jeden pokazujący cel w podczerwieni, drugi zniszczony pojazd.
X/Defense of Ukraine
Ukraińskie jednostki wykorzystują drony do niszczenia rosyjskiego sprzętu wojskowego

Według dziennika ukraińskie jednostki przesyłają nagrania dokumentujące trafienia w rosyjskich żołnierzy, pojazdy lub sprzęt wojskowy. Materiały są następnie weryfikowane, a za potwierdzone zniszczenia przyznawane są punkty. Aby akcja została zaliczona, konieczne jest przedstawienie co najmniej dwóch nagrań potwierdzających skuteczność ataku.

 

Zdobyte punkty trafiają do jednostek, które mogą wykorzystać je w specjalnym internetowym systemie zakupowym do pozyskiwania kolejnych dronów. Program funkcjonuje pod nazwą Army of Drones Bonus, określaną również jako ePoints.

Wojna w Ukrainie. "Im więcej zniszczysz, tym więcej otrzymasz"

Jak wyjaśnił cytowany przez gazetę szef rządowej platformy Brave1 Andrij Hryceniuk, filozofia programu jest prosta. - Im więcej zniszczysz, tym więcej otrzymasz - powiedział.

 

Wartość punktowa poszczególnych celów pozostaje utajniona. "Washington Post" przypomina jednak wcześniejszą wypowiedź obecnego ministra obrony Ukrainy Mychajła Fedorowa, z której wynikało, że rosyjski piechur miał być wart 12 punktów.

 

Według ukraińskich władz system jest stale rozwijany. Na listę celów objętych punktacją trafiają kolejne kategorie, w tym snajperzy, mobilne jednostki obrony przeciwlotniczej czy operatorzy dronów przeciwnika. W niektórych przypadkach liczba przyznawanych punktów została zwiększona.

 

ZOBACZ: Rosyjskie "tętnice" pod ostrzałem. Ekspert mówi o "zawale serca" na południu

Drony coraz ważniejsze na froncie

Jak podkreśla amerykański dziennik, program jest jednym z dowodów na to, jak bardzo bezzałogowce zmieniły sposób prowadzenia wojny. Ukraina należy dziś do światowych liderów w wykorzystaniu dronów na polu walki i stara się rozwijać zarówno technologie, jak i taktykę ich użycia.

 

Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w maju, że ukraińskim siłom udało się przejąć jedną z rosyjskich pozycji wyłącznie przy użyciu systemów bezzałogowych - dronów oraz platform lądowych. Według jego relacji operację przeprowadzono bez udziału piechoty i bez strat po stronie ukraińskiej.

 

ZOBACZ: Atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Rosja grozi "nowym Czarnobylem"

 

Zdaniem ekspertów cytowanych przez gazetę obie strony konfliktu osiągnęły obecnie zbliżony poziom możliwości w zakresie wykorzystania dronów na poziomie taktycznym. Coraz częściej to właśnie pojedynki jednostek bezzałogowych, a nie bezpośrednie starcia żołnierzy, decydują o sytuacji na froncie.

Rosjanie tracą więcej żołnierzy, niż są w stanie werbować

Według danych przywoływanych przez "Washington Post" w ubiegłym miesiącu ukraińskie drony miały wyeliminować lub wyłączyć z walki ponad 35,2 tys. rosyjskich żołnierzy. Był to najwyższy wynik od wielu miesięcy. Ukraińskie władze twierdzą również, że już piąty miesiąc z rzędu Rosja traci więcej żołnierzy, niż jest w stanie zmobilizować.

 

Eksperci zwracają jednak uwagę, że Rosja nadal dysponuje znacznymi rezerwami ludzkimi i nie grozi jej szybkie wyczerpanie zasobów mobilizacyjnych. Jednocześnie analitycy oceniają, że tempo rosyjskich działań ofensywnych jest obecnie niższe niż pod koniec 2025 roku.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Karol Płatek / polsatnews.pl / The Washington Post
Czytaj więcej
DRONYNAGRODYPUNKTYROSJASIŁY ZBROJNEŚWIATTECHNOLOGIAUKRAINAWOJNA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 