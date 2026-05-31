Według dziennika ukraińskie jednostki przesyłają nagrania dokumentujące trafienia w rosyjskich żołnierzy, pojazdy lub sprzęt wojskowy. Materiały są następnie weryfikowane, a za potwierdzone zniszczenia przyznawane są punkty. Aby akcja została zaliczona, konieczne jest przedstawienie co najmniej dwóch nagrań potwierdzających skuteczność ataku.

Zdobyte punkty trafiają do jednostek, które mogą wykorzystać je w specjalnym internetowym systemie zakupowym do pozyskiwania kolejnych dronów. Program funkcjonuje pod nazwą Army of Drones Bonus, określaną również jako ePoints.

Wojna w Ukrainie. "Im więcej zniszczysz, tym więcej otrzymasz"

Jak wyjaśnił cytowany przez gazetę szef rządowej platformy Brave1 Andrij Hryceniuk, filozofia programu jest prosta. - Im więcej zniszczysz, tym więcej otrzymasz - powiedział.

Wartość punktowa poszczególnych celów pozostaje utajniona. "Washington Post" przypomina jednak wcześniejszą wypowiedź obecnego ministra obrony Ukrainy Mychajła Fedorowa, z której wynikało, że rosyjski piechur miał być wart 12 punktów.

Według ukraińskich władz system jest stale rozwijany. Na listę celów objętych punktacją trafiają kolejne kategorie, w tym snajperzy, mobilne jednostki obrony przeciwlotniczej czy operatorzy dronów przeciwnika. W niektórych przypadkach liczba przyznawanych punktów została zwiększona.

ZOBACZ: Rosyjskie "tętnice" pod ostrzałem. Ekspert mówi o "zawale serca" na południu

Drony coraz ważniejsze na froncie

Jak podkreśla amerykański dziennik, program jest jednym z dowodów na to, jak bardzo bezzałogowce zmieniły sposób prowadzenia wojny. Ukraina należy dziś do światowych liderów w wykorzystaniu dronów na polu walki i stara się rozwijać zarówno technologie, jak i taktykę ich użycia.

Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w maju, że ukraińskim siłom udało się przejąć jedną z rosyjskich pozycji wyłącznie przy użyciu systemów bezzałogowych - dronów oraz platform lądowych. Według jego relacji operację przeprowadzono bez udziału piechoty i bez strat po stronie ukraińskiej.

ZOBACZ: Atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Rosja grozi "nowym Czarnobylem"

Zdaniem ekspertów cytowanych przez gazetę obie strony konfliktu osiągnęły obecnie zbliżony poziom możliwości w zakresie wykorzystania dronów na poziomie taktycznym. Coraz częściej to właśnie pojedynki jednostek bezzałogowych, a nie bezpośrednie starcia żołnierzy, decydują o sytuacji na froncie.

Rosjanie tracą więcej żołnierzy, niż są w stanie werbować

Według danych przywoływanych przez "Washington Post" w ubiegłym miesiącu ukraińskie drony miały wyeliminować lub wyłączyć z walki ponad 35,2 tys. rosyjskich żołnierzy. Był to najwyższy wynik od wielu miesięcy. Ukraińskie władze twierdzą również, że już piąty miesiąc z rzędu Rosja traci więcej żołnierzy, niż jest w stanie zmobilizować.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że Rosja nadal dysponuje znacznymi rezerwami ludzkimi i nie grozi jej szybkie wyczerpanie zasobów mobilizacyjnych. Jednocześnie analitycy oceniają, że tempo rosyjskich działań ofensywnych jest obecnie niższe niż pod koniec 2025 roku.