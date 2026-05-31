Jaan Roose, estoński slackliner i kaskader, podejmuje w niedzielę próbę przejścia po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a wieżowcem Varso Tower.

Estończyk rusza spod tarczy zegarowej Pałacu. Ma dojść do tarasu wieżowca na 43. piętrze.

Podniebny spacer odbywa się na wysokości około 180 metrów. Potrwa on około 30 minut. Do przejścia jest około 500 metrów.

Warszawa. Spacer po linie między najwyższymi budynkami

Taśma, po której porusza Roose, ma szerokość 19 mm. Jest ona elastyczna, podczas przejścia może zmieniać wysokość. Inaczej niż lina cyrkowa, która wykonana jest ze stali.

Roose ma na sobie uprząż zabezpieczającą. To nie pierwszy taki spacer mężczyzny - na taśmie przeszedł on między innymi nad Cieśniną Mesyńską (ok. 3,5 km) i nad Cieśniną Bosfor.

Wyzwanie odbywa się w ramach projektu "Red Bull Linia Czasu".

Po rozpiętej w centrum stolicy linie Estończyk przeszedł kilka próbnych metrów.

