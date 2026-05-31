Tragiczny wypadek pod Rypinem. Auto w bagnie, dwie osoby nie żyją

Polska

Tragiczny wypadek w Brzuzem (woj. kujawsko-pomorskie). Kierująca Peugeotem zjechała z drogi wojewódzkiej wjeżdżając do bagna. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby. Policja z Rypina wyjaśnia obecnie przyczyny tragedii.

Mapa z zaznaczonym miejscem wypadku drogowego i powiększony fragment przedstawiający rozbite auto na dachu w zaroślach.
Google, KPP Rypin
Tragiczny wypadek w Brzuzem. Kierująca nie miała uprawnień

Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem. Około godziny 21:00 dyżurny policji w Rypinie, odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzuze na drodze wojewódzkiej 556. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, przewrócił się na dach i wpadł do bagna.

 

ZOBACZ: Pijany funkcjonariusz KGP za kółkiem. Policja reaguje, wszczęto postępowanie dyscyplinarne

 

Na miejscu wypadków pojawiły się służby ratunkowe. Okazało się, że pojazdem, nie licząc kierowcy, podróżowały dwie osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu. Kierująca pojazdem kobieta i drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.

Śmiertelny wypadek w Brzuzem. Kierująca nie miała uprawnień

W niedzielę policjanci otrzymali tragiczną informację. Kierująca Peugeotem kobieta zmarła pomimo udzielonej jej pomocy medycznej.

 

Policjanci ustalili, że 32-letnia kierująca była mieszkanką powiatu rypińskiego, która nie miała uprawnień do kierowania pojazdami.

 

ZOBACZ: Zderzyli się, jadąc hulajnogami. Śmiertelny wypadek w Kutnie

 

"W sprawie tej pod nadzorem prokuratury prowadzone jest śledztwo" - poinformowała w niedzielnym oświadczeniu Komenda Powiatowej Policji w Rypinie.

WIDEO: Spółdzielnia apeluje do mieszkańców. Kilka miesięcy temu doszło tam do wybuchu
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BRZUZEKUJAWSKO-POMORSKIEOFIARPOLICJAPOLSKARYPINWYPADEK

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 