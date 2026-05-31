Tragiczny wypadek pod Rypinem. Auto w bagnie, dwie osoby nie żyją
Tragiczny wypadek w Brzuzem (woj. kujawsko-pomorskie). Kierująca Peugeotem zjechała z drogi wojewódzkiej wjeżdżając do bagna. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby. Policja z Rypina wyjaśnia obecnie przyczyny tragedii.
Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem. Około godziny 21:00 dyżurny policji w Rypinie, odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzuze na drodze wojewódzkiej 556. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, przewrócił się na dach i wpadł do bagna.
Na miejscu wypadków pojawiły się służby ratunkowe. Okazało się, że pojazdem, nie licząc kierowcy, podróżowały dwie osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu. Kierująca pojazdem kobieta i drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.
Śmiertelny wypadek w Brzuzem. Kierująca nie miała uprawnień
W niedzielę policjanci otrzymali tragiczną informację. Kierująca Peugeotem kobieta zmarła pomimo udzielonej jej pomocy medycznej.
Policjanci ustalili, że 32-letnia kierująca była mieszkanką powiatu rypińskiego, która nie miała uprawnień do kierowania pojazdami.
"W sprawie tej pod nadzorem prokuratury prowadzone jest śledztwo" - poinformowała w niedzielnym oświadczeniu Komenda Powiatowej Policji w Rypinie.Czytaj więcej