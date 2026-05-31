Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem. Około godziny 21:00 dyżurny policji w Rypinie, odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzuze na drodze wojewódzkiej 556. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, przewrócił się na dach i wpadł do bagna.

Na miejscu wypadków pojawiły się służby ratunkowe. Okazało się, że pojazdem, nie licząc kierowcy, podróżowały dwie osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu. Kierująca pojazdem kobieta i drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.

Śmiertelny wypadek w Brzuzem. Kierująca nie miała uprawnień

W niedzielę policjanci otrzymali tragiczną informację. Kierująca Peugeotem kobieta zmarła pomimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Policjanci ustalili, że 32-letnia kierująca była mieszkanką powiatu rypińskiego, która nie miała uprawnień do kierowania pojazdami.

"W sprawie tej pod nadzorem prokuratury prowadzone jest śledztwo" - poinformowała w niedzielnym oświadczeniu Komenda Powiatowej Policji w Rypinie.