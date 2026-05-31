W sobotę Paris Saint-Germain po serii rzutów karnych wygrał z Arsenalem finałowy mecz Ligi Mistrzów z wynikiem 4:3. W Paryżu i większych francuskich miastach radość kibiców szybko przerodziła się w zamieszki. Policja oszacowała, że tylko na Polach Elizejskich zgromadził się tłum liczący ok. 20 tys. osób.

W aglomeracji Paryża funkcjonariusze zatrzymali 283 osoby. Tłum niszczył samochody, lokale handlowe i usługowe, dewastował mienie publiczne. Doszło także do konfrontacji z funkcjonariuszami, którzy byli obrzucani przedmiotami, na co odpowiadali z użyciem gazu łzawiącego. Jak podała agencja AFP, co najmniej siedmiu funkcjonariuszy odniosło obrażenia, stan jednego z nich jest poważny.

Według francuskiej policji najwięcej incydentów i zatrzymań miało miejsce w okolicach stadionu PSG, Parc des Princes. Groźna była zwłaszcza grupa ok. 4-5 tys. osób, które zgromadziły się pod obiektem. Doszło do prób siłowego sforsowania bram, jednak zostały one udaremnione przez policję. Tłum próbował także wznosić barykady z rowerów miejskich.

Tłum rozlał się także na Bulwar Peryferyjny, czyli obwodnicę Paryża i zablokował na niej ruch. Do zamieszek i groźnych sytuacji doszło także m.in. w Grenoble, gdzie zniszczone zostały witryny sklepów z odzieżą sportową.

W niedzielę na Polach Marsowych planowana jest parada z udziałem piłkarzy Paris Saint-Germain. Policja szacuje, że w wydarzeniu zechce wziąć udział nawet 100 tys. osób. Następnie sportowcy i przedstawiciele klubu udadzą się do Pałacu Elizejskiego, gdzie spotkają się z prezydentem Emmanuelem Macronem.