Polska

Sprawa śmierci Michała Sylwestruka wraca na antenę Polsat News. To już czwarta odsłona głośnej historii interwencji policji w Inowrocławiu, która zakończyła się śmiercią mężczyzny.

Polsat News Ujawnia: "Śmierć Michała Sylwestruka – Wyrok"

Autorzy reportażu, Jacek Smaruj i Monika Gawrońska, dotarli do kolejnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i nagrań, które rzucają nowe światło na jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.  

 

Do zdarzenia doszło w  Inowrocławiu w  maju 2024 r., kiedy do mieszkania zajmowanego przez Michała  Sylwestruka  wezwani zostali funkcjonariusze policji. Po obezwładnieniu mężczyzny i  założeniu mu kajdanek, użyli wobec niego kilkukrotnie paralizatora - co zgodnie z ustawą o  środkach przymusu bezpośredniego jest zabronione. Mężczyzna był wielokrotnie  kopany i bity przez policjantów. Na skutek interwencji funkcjonariuszy, pomimo podjętej reanimacji i  wezwania pogotowia, Michał Sylwestruk zmarł.   

 

Sprawa, nagłośniona dzięki reporterom Polsat News, wywołała ogromne zainteresowanie mediów oraz komentarze najwyższych przedstawicieli władz, w tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapowiedziała zajęcie się tym przypadkiem.  

 

Policjanci zostali zwolnieni ze służby i zostało wszczęte postępowanie sądowe. Już podczas pierwszej rozprawy sąd zdecydował o wyłączeniu jawności postępowania. Po niemal roku proces dobiegł końca i zapadł wyrok. Czy przyniósł rodzinie poczucie sprawiedliwości? Bliscy zmarłego nie mają wątpliwości i mówią wprost: "to żart" i przekonują, że prokuratura i sąd robiły wiele, by sprawa nie ujrzała światła dziennego. 

 

Reportaż "Śmierć Michała Sylwestruka - Wyrok" już w niedzielę o godz. 21.00 w cyklu Polsat News Ujawnia. 

