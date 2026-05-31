Autorzy reportażu, Jacek Smaruj i Monika Gawrońska, dotarli do kolejnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i nagrań, które rzucają nowe światło na jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu w maju 2024 r., kiedy do mieszkania zajmowanego przez Michała Sylwestruka wezwani zostali funkcjonariusze policji. Po obezwładnieniu mężczyzny i założeniu mu kajdanek, użyli wobec niego kilkukrotnie paralizatora - co zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego jest zabronione. Mężczyzna był wielokrotnie kopany i bity przez policjantów. Na skutek interwencji funkcjonariuszy, pomimo podjętej reanimacji i wezwania pogotowia, Michał Sylwestruk zmarł.

Sprawa, nagłośniona dzięki reporterom Polsat News, wywołała ogromne zainteresowanie mediów oraz komentarze najwyższych przedstawicieli władz, w tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapowiedziała zajęcie się tym przypadkiem.

Policjanci zostali zwolnieni ze służby i zostało wszczęte postępowanie sądowe. Już podczas pierwszej rozprawy sąd zdecydował o wyłączeniu jawności postępowania. Po niemal roku proces dobiegł końca i zapadł wyrok. Czy przyniósł rodzinie poczucie sprawiedliwości? Bliscy zmarłego nie mają wątpliwości i mówią wprost: "to żart" i przekonują, że prokuratura i sąd robiły wiele, by sprawa nie ujrzała światła dziennego.

Reportaż "Śmierć Michała Sylwestruka - Wyrok" już w niedzielę o godz. 21.00 w cyklu Polsat News Ujawnia.

