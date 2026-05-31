Podszywał się pod prokuratora i wiceministra. Nowe fakty o warszawskim adwokacie
Zatrzymany w niedzielę warszawski adwokat, który wywoływał fałszywe alarmy, miał podszywać się pod znanego prokuratora i wiceministra - ustaliła "Rzeczpospolita". Mężczyzna twierdził, że planowane są rzekome zamachy na życia najważniejszych osób w państwie.
O zatrzymaniu mężczyzny poinformował w niedzielę rano minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Kolejny zatrzymany ws. fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Tym razem w innej sprawie niż te ostatnio" - przekazał szef MSWiA dodając, że zatrzymany to "znany warszawski adwokat".
Policja przekazała, że 48-latek usłyszał siedem zarzutów i został aresztowany na trzy miesiące, a w jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli laptopy, pendrivy, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję.
Warszawski adwokat zatrzymany za fałszywe alarmy
Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. W samochodzie 48-latka policjanci odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
"Podejrzany 48-latek, aby uwiarygodnić treść zawiadomień, dołączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja" - przekazał "Rzeczpospolitej" Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
Gazeta ustaliła też, że prawnik miał informować o rzekomym planie zamachów na życie prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Fałszywe alarmy w całej Polsce. Policja interweniowała 12 razy
W sprawie fałszywych alarmów służby zatrzymały już w sumie sześć osób. Wobec pięciorga zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Do fałszywych alarmów dochodziło w ostatnim czasie wielokrotnie. Zgłaszane one były m.in. w urzędach, jednostkach policji, prokuraturach, szpitalach, szkołach, uczelniach, centrach handlowych oraz firmach prywatnych.
Fałszywe alarmy zgłoszono również m.in. w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego, domu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza czy byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
18 maja MSWiA poinformowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi "czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia".