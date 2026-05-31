Nocny zakaz sprzedaży alkoholu zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy w poniedziałek. Sprzedaż alkoholu będzie zakazana codziennie w godzinach od 22:00 do 06:00. Polsat News zapytał Warszawiaków o ich zdanie w sprawie wprowadzonych przez ratusz zmian.

- Kto będzie chciał się napić alkoholu, to i tak wypije, znajdzie miejsce. Nie wiem, czy to ma sens - mówi mieszkanka Warszawy.

- O wiele będzie bezpieczniej. Nie będzie awantur, nie będzie tyle różnych negatywnych rzeczy, które się działy do tej pory - powiedział Polsat News przechodzień.

Wpływ ograniczenia sprzedaży potwierdziły dane z dzielnic, w których nocną prohibicję wprowadzono jesienią. W lutym prezydent Trzaskowski przekazał, że liczba interwencji policyjnych w Śródmieściu i na Pradze-Północ, gdzie zakaz obowiązuje od 1 listopada, spadła o 40 proc.

Nocna prohibicja w Warszawie. Mieszane opinie mieszkańców stolicy

Wątpliwości co do słuszności wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu nie ma były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka. W jego ocenie problemy alkoholowe Polaków, mimo rosnącej liczby deklaracji o abstynencji, pozostają aktualne.

- W tych czasach jest 20 proc. naszego pięknego społeczeństwa, które ma problem z podejściem do alkoholu, nie uznaje wiedzy naukowej. (...) Politycy nam to zafundowali - powiedział ekspert, wskazując jako przyczyny m.in. obniżki akcyz i liberalne prawo reklamowe. Stawka podatku akcyzowego z 2001 r., po latach obniżek, powróciła w Polsce dopiero w 2018 r.

Skutkiem liberalnej polityki alkoholowej stał się w ocenie Brzózki "ogromny wzrost śmiertelności spowodowanej alkoholem".

Ekspert nie zostawia złudzeń. Druzgocące dane o szkodliwości dla pijących

Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przywołał badania jednoznacznie wskazujące, że każda dawka alkoholu jest szkodliwa, a teorie o pozytywnym wpływie umiarkowanej konsumpcji na zdrowie i długowieczność to mity.

- Prowadzone były ogromne badania w 200 państwach na próbce milionowej, gdzie wykazano, że żadna ilość nie alkoholu nie pozostaje w organizmie bez śladu. (...) Alkohol jest narkotykiem, alkohol jest trucizną, alkohol jest znakomitym rozpuszczalnikiem chemicznym, w związku z tym oprócz zdrowia psychicznego, dla którego alkohol jest wyjątkowo szkodliwy jako narkotyk, problemem jest również zdrowie somatyczne - powiedział Brzózka.

- Około 20 proc. przypadków raka piersi wśród pań spowodowanych jest przez alkohol. (...) Biorąc pod uwagę straty powodowane przez alkohol wśród używających, jak i w otoczeniu osoby używającej, alkohol jest najgroźniejszym narkotykiem ze wszystkich znanych nam narkotyków - stwierdził ekspert.