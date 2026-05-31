Nie żyje Jerzy Substyk "Jurny". Powstaniec Warszawski miał 98 lat

"Odszedł Pan Jerzy Substyk "Jurny" - Powstaniec, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, bohater stolicy. Walczył w zgrupowaniu "Bartkiewicz" w Śródmieściu Północnym. Po Powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. W październiku skończyłby 99 lat - napisał w serwisie X Rafał Trzaskowski. "Panie Jerzy, Warszawa zawsze będzie o Panu pamiętać" - dodał prezydent stolicy.

Jerzy Substyk "Jurny" walczył w Powstaniu Warszawskim

Jerzy Substyk urodził się w październiku 1927 roku. Jak podaje Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas Powstania Warszawskiego służył w I plutonie "Perkun" 3. kompanii zgrupowania "Bartkiewicz".

Brał udział w walkach w Śródmieściu Północnym, broniąc placówek w rejonie ulic Mazowieckiej i Kredytowej. W czasie walk został dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego trafił do niemieckich obozów jenieckich. Do Polski wrócił w 1946 roku.

W 2004 roku Jerzy Substyk "Jurny" został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. - To jest uznanie nie tylko dla mnie - ja to odczuwam jako uznanie dla wszystkich moich kolegów, z którymi 60 lat temu zaczęliśmy walkę o to miasto i o wolność - mówił wówczas dziennikarzom. W ostatnich latach pełnił funkcję wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich.