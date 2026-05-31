Mieszkańcy usłyszeli głośny huk. "Kula ognia" nad USA

Świat

Meteor przeleciał nad północno-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi. Mieszkańcy usłyszeli głośny huk i zobaczyli kulę ognia. Meteor rozpadł się na wysokości około 64 km, uwalniając energię równoważną 300 ton trotylu - podaje NASA.

Mapa satelitarna pokazująca północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych z zaznaczonym obszarem nad Massachusetts i New Hampshire, nad którym widoczny jest jasny ślad. W prawym górnym rogu znajduje się powiększone zdjęcie widoku z ziemi z jasnym obiektem na niebie.
CIRA/NOAA/ x.com
Meteor przeleciał nad północno-wschodnią częścią USA

W sobotnie popołudnie mieszkańcy północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych usłyszeli głośny huk, któremu towarzyszyły wstrząsy. Świadkowie relacjonowali, że widzieli jasną kulę ognia. 

 

Zdarzenie miało miejsce około godziny 14:06 czasu wschodniego. Zostało zarejestrowane przez naocznych świadków oraz satelitę GOES-19 NOAA - poinformowała NASA w poście na platformie X.

 

Jak się okazuje, źródłem huku był przelatujący meteor.

USA. Meteor przeleciał nad kilkoma stanami

"Meteor najprawdopodobniej rozpadł się na wysokości 64 kilometrów nad północno-wschodnim Massachusetts i południowo-wschodnim New Hampshire. Energia uwolniona podczas rozpadu jest szacowana na około 300 ton trotylu, co tłumaczy głośny huk" - czytamy we wpisie NASA.

 

Mieszkańcy mówią także o trzęsących się szybach i przestraszonych zwierzętach. 

 

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których słychać huk.

 

 

 

Obserwacje objęły wiele stanów, co pomogło naukowcom odtworzyć trasę meteoru w atmosferze.

 

USA. Meteor spalił się w atmosferze

Meteoryty poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku, wytwarzając fale ciśnienia, gdy spalają się i rozpadają w atmosferze. Może to spowodować głośny huk dźwiękowy, który można usłyszeć na ziemi - przypomina Reuters.


Często poruszają się z prędkością od 40 000 do 250 000 kilometrów na godzinę. Większość z nich nie jest większa niż kamyki czy ziarenka piasku.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Anna Nicz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
HUKKOSMOSKULA OGNIAMETEORNASANIEBOŚWIATUSAWSTRZĄSY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 