W sobotnie popołudnie mieszkańcy północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych usłyszeli głośny huk, któremu towarzyszyły wstrząsy. Świadkowie relacjonowali, że widzieli jasną kulę ognia.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 14:06 czasu wschodniego. Zostało zarejestrowane przez naocznych świadków oraz satelitę GOES-19 NOAA - poinformowała NASA w poście na platformie X.

Jak się okazuje, źródłem huku był przelatujący meteor.

USA. Meteor przeleciał nad kilkoma stanami

"Meteor najprawdopodobniej rozpadł się na wysokości 64 kilometrów nad północno-wschodnim Massachusetts i południowo-wschodnim New Hampshire. Energia uwolniona podczas rozpadu jest szacowana na około 300 ton trotylu, co tłumaczy głośny huk" - czytamy we wpisie NASA.

Mieszkańcy mówią także o trzęsących się szybach i przestraszonych zwierzętach.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których słychać huk.

Obserwacje objęły wiele stanów, co pomogło naukowcom odtworzyć trasę meteoru w atmosferze.

USA. Meteor spalił się w atmosferze

Meteoryty poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku, wytwarzając fale ciśnienia, gdy spalają się i rozpadają w atmosferze. Może to spowodować głośny huk dźwiękowy, który można usłyszeć na ziemi - przypomina Reuters.



Często poruszają się z prędkością od 40 000 do 250 000 kilometrów na godzinę. Większość z nich nie jest większa niż kamyki czy ziarenka piasku.