Konfederacja i Braun umacniają pozycje. Najnowszy sondaż partyjny

Polska

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem według najnowszego sondażu partyjnego Instytutu Pollster dla "Super Expressu". Ugrupowanie Donalda Tuska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość o ponad sześć punktów procentowych, jednak obie największe partie odnotowały spadki poparcia. Zyskują natomiast Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Czterech mężczyzn w garniturach, w tym Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, na tle sali sejmowej.
Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, ale traci poparcie. Zyskują Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 33 proc. respondentów. To wynik o 2,8 pkt proc. niższy niż w poprzednim badaniu pracowni.

 

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 26,7 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego również zanotowała spadek - o 2 pkt proc. Oznacza to, że przewaga KO nad PiS wynosi obecnie ponad sześć punktów procentowych.

 

Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 13,3 proc. badanych. Ugrupowanie poprawiło swój wynik o 1,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Sondaż. Konfederacja Korony Polskiej zbliża się do Lewicy

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem wynoszącym 7,8 proc. To wzrost o 0,6 pkt proc. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polska Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 7 proc. respondentów. Formacja odnotowała wzrost o 1,5 pkt proc. i zmniejszyła dystans do Lewicy do niespełna jednego punktu procentowego.

 

Poza Sejmem znalazłyby się pozostałe ugrupowania. Na Partię Razem chce głosować 4,8 proc. badanych, na PSL 4,3 proc., a na Polskę 2050 2,7 proc. respondentów. "Inne ugrupowanie" wskazało 0,5 proc. uczestników badania.

Podobny trend w poprzednim sondażu

Zbliżony obraz sceny politycznej przyniosło opublikowane kilka dni wcześniej badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. W tamtym sondażu również prowadziła Koalicja Obywatelska, która mogła liczyć na 38,89 proc. poparcia. Drugie miejsce zajmowało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,03 proc., a trzecie Konfederacja z poparciem 11,76 proc.

 

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polska z wynikiem 9,32 proc. oraz Nowa Lewica, którą poparło 5,2 proc. respondentów. Podobnie jak w najnowszym badaniu pod progiem wyborczym znalazły się PSL i Polska 2050.

 

Według wyliczeń OGB taki układ głosów przełożyłby się na 214 mandatów dla KO, 143 dla PiS, 53 dla Konfederacji, 43 dla Konfederacji Korony Polskiej oraz siedem mandatów dla Nowej Lewicy.

 

Sondaż Instytutu Pollster dla został przeprowadzony w dniach 28-29 maja metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1057 dorosłych Polaków.

 

