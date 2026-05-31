"Jeśli tak uważa, to jest głupi". Człowiek prezydenta o Zełenskim
- Jeśli tak uważa, to jest głupi - stwierdził w "Śniadaniu Rymanowskiego" podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda, pytany, czy Zełenski nie uznał, że Ukraina nie potrzebuje już tak bardzo wsparcia Polski. Tematem dyskusji był także pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, co wywołało sprzeczkę pomiędzy Krzysztofem Bosakiem a Urszulą Pasławską.
Gośćmi "Śniadania Rymanowskiego" byli poseł KO Paweł Bliźniuk, posłanka PSL Urszula Pasławska, eurodeputowana Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki oraz Karol Rabenda z kancelarii prezydenta.
Pierwsza część dyskusji dotyczyła wzrostu napięć w relacjach polsko-ukraińskich po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ". W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że będzie wnioskował o pozbawienie prezydenta Ukrainy odznaczenia Orderu Orła Białego, kapituła zbierze się w tej sprawie we wtorek, choć decyzja będzie jeszcze wymagała kontrasygnaty szefa rządu.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że stanowisko rządu ws. decyzji Zełenskiego nie jest jednolite. Sprzeciw współprzewodniczącego Konfederacji wzbudziły słowa chargé d'affaires RP w Kijowie Piotra Łukasiewicza.
- On po prostu usprawiedliwiał, dlaczego Ukraińcy prowadzą taką, a nie inną politykę historyczną i, że tak powiem, wsłuchiwał się w te argumenty publicznie. Już lepiej, żeby milczał. Uważam, że MSZ powinien odwołać go i myśmy wezwali do tego - powiedział polityk Konfederacji.
- Jeżeli rzecznik MSZ musi korygować publiczne wypowiedzi kierownika placówki w Kijowie, ona ośmiesza polską dyplomację, ośmiesza wasz rząd, pokazując, że nie macie w ogóle skoordynowanej polityki - stwierdził Krzysztof Bosak.
Człowiek prezydenta ostro o decyzji Zełenskiego. "Szkodzenie Ukrainie"
Według podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Karola Rabendy decyzja Zełenskiego stanowi "szaleństwo polityczne". Według polityka Ukraina nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji z Polską, a jeśli prezydent Zełenski uważa inaczej, to jest to jego błąd.
- Jeśli tak uważa, to jest po prostu głupi, bo nie da się funkcjonować w stanie wojny bez wsparcia Polski. Nie da się odbudować Ukrainy i nie da się prowadzić jakby skutecznej polityki na poziomie europejskim, ale też światowym, bez dobrego zdania Polski o Ukrainie - stwierdził Rabenda.
- To jest szaleństwo, to jest szkodzenie Ukrainie. (...) Wracając jeszcze do stosunków polsko-ukraińskich - niestety, ale ten rząd, który jest dzisiaj w Kijowie, nie myśli dobrze o tych stosunkach, on nie chce ich naprawiać - ocenił Rabenda.
Krytycznie do pomysłu pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego odniosła się eurodeputowana Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
- Po pierwsze, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. To jest takie polskie przysłowie, o którym pan prezydent zapomina. Jak coś dajemy, to nie powinniśmy odbierać. Oczywiście, możemy się nie zgadzać, możemy być wzburzeni, ale jako politycy nie powinniśmy posługiwać się w swoich decyzjach emocjami, ponieważ to może nam zaszkodzić w dłuższym czasie - powiedziała europosłanka.
Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Sprzeczka w "Śniadaniu Rymanowskiego"
W drugiej części rozmowy goście zostali zaproszeni o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta Karola Nawrockiego. W czerwcu minie rok od jego zwycięstwa w wyborach. Oceny stały się okazją do sprzeczki pomiędzy wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji a posłanką PSL Urszulą Pasławską.
- Rozróżniam działania samego pana prezydenta i wojny o wpływy otoczenia prezydenckiego, bo chodzi dzisiaj tak naprawdę o przejęcie PiS-u, obalenie Kaczyńskiego i przejęcie schedy po Kaczyńskim - oceniła Pasławska, zaznaczając wcześniej, że sama współpracuje z Karolem Nawrockim w ramach Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP.
Posłanka Pasławska zwróciła uwagę na spór pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Karolem Nawrockim w sprawie wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Prezes PiS jednoznacznie krytycznie ocenił prezydenta, jednak posłanka PSL uważa, że Nawrocki nie miał innego wybory.
- Ta decyzja, uważam, jest słuszna. Jest takie powiedzenie, że i w Paryżu nie zrobią z owca ryżu i tam nie było z kogo zrobić po prostu I prezesa Sądu Najwyższego - powiedziała posłanka, jednak przerwał jej Krzysztof Bosak, zarzucając obrażanie sędziów Sądu Najwyższego.
- Przeszkadza pan kobiecie, tyle pan mówi o szacunku do kobiet - stwierdziła Pasławska
- Kobiety nie są wyłączone z możliwości prowadzenia dyskusji (...) Pani mówi bzdury, to będę interweniował - odpowiedział Bosak.
