"Jeśli tak uważa, to jest głupi". Człowiek prezydenta o Zełenskim

Gośćmi "Śniadania Rymanowskiego" byli poseł KO Paweł Bliźniuk, posłanka PSL Urszula Pasławska, eurodeputowana Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki oraz Karol Rabenda z kancelarii prezydenta.

Pierwsza część dyskusji dotyczyła wzrostu napięć w relacjach polsko-ukraińskich po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ". W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że będzie wnioskował o pozbawienie prezydenta Ukrainy odznaczenia Orderu Orła Białego, kapituła zbierze się w tej sprawie we wtorek, choć decyzja będzie jeszcze wymagała kontrasygnaty szefa rządu.

"Ośmiesza polską dyplomację". Krzysztof Bosak krytycznie o działaniu MSZ

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że stanowisko rządu ws. decyzji Zełenskiego nie jest jednolite. Sprzeciw współprzewodniczącego Konfederacji wzbudziły słowa chargé d'affaires RP w Kijowie Piotra Łukasiewicza.

- On po prostu usprawiedliwiał, dlaczego Ukraińcy prowadzą taką, a nie inną politykę historyczną i, że tak powiem, wsłuchiwał się w te argumenty publicznie. Już lepiej, żeby milczał. Uważam, że MSZ powinien odwołać go i myśmy wezwali do tego - powiedział polityk Konfederacji.



- Jeżeli rzecznik MSZ musi korygować publiczne wypowiedzi kierownika placówki w Kijowie, ona ośmiesza polską dyplomację, ośmiesza wasz rząd, pokazując, że nie macie w ogóle skoordynowanej polityki - stwierdził Krzysztof Bosak.

Człowiek prezydenta ostro o decyzji Zełenskiego. "Szkodzenie Ukrainie"

Według podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Karola Rabendy decyzja Zełenskiego stanowi "szaleństwo polityczne". Według polityka Ukraina nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji z Polską, a jeśli prezydent Zełenski uważa inaczej, to jest to jego błąd.



- Jeśli tak uważa, to jest po prostu głupi, bo nie da się funkcjonować w stanie wojny bez wsparcia Polski. Nie da się odbudować Ukrainy i nie da się prowadzić jakby skutecznej polityki na poziomie europejskim, ale też światowym, bez dobrego zdania Polski o Ukrainie - stwierdził Rabenda.



- To jest szaleństwo, to jest szkodzenie Ukrainie. (...) Wracając jeszcze do stosunków polsko-ukraińskich - niestety, ale ten rząd, który jest dzisiaj w Kijowie, nie myśli dobrze o tych stosunkach, on nie chce ich naprawiać - ocenił Rabenda.

Krytycznie do pomysłu pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego odniosła się eurodeputowana Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.



- Po pierwsze, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. To jest takie polskie przysłowie, o którym pan prezydent zapomina. Jak coś dajemy, to nie powinniśmy odbierać. Oczywiście, możemy się nie zgadzać, możemy być wzburzeni, ale jako politycy nie powinniśmy posługiwać się w swoich decyzjach emocjami, ponieważ to może nam zaszkodzić w dłuższym czasie - powiedziała europosłanka.

Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Sprzeczka w "Śniadaniu Rymanowskiego"

W drugiej części rozmowy goście zostali zaproszeni o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta Karola Nawrockiego. W czerwcu minie rok od jego zwycięstwa w wyborach. Oceny stały się okazją do sprzeczki pomiędzy wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji a posłanką PSL Urszulą Pasławską.

- Rozróżniam działania samego pana prezydenta i wojny o wpływy otoczenia prezydenckiego, bo chodzi dzisiaj tak naprawdę o przejęcie PiS-u, obalenie Kaczyńskiego i przejęcie schedy po Kaczyńskim - oceniła Pasławska, zaznaczając wcześniej, że sama współpracuje z Karolem Nawrockim w ramach Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP.



Posłanka Pasławska zwróciła uwagę na spór pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Karolem Nawrockim w sprawie wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Prezes PiS jednoznacznie krytycznie ocenił prezydenta, jednak posłanka PSL uważa, że Nawrocki nie miał innego wybory.



- Ta decyzja, uważam, jest słuszna. Jest takie powiedzenie, że i w Paryżu nie zrobią z owca ryżu i tam nie było z kogo zrobić po prostu I prezesa Sądu Najwyższego - powiedziała posłanka, jednak przerwał jej Krzysztof Bosak, zarzucając obrażanie sędziów Sądu Najwyższego.



- Przeszkadza pan kobiecie, tyle pan mówi o szacunku do kobiet - stwierdziła Pasławska



- Kobiety nie są wyłączone z możliwości prowadzenia dyskusji (...) Pani mówi bzdury, to będę interweniował - odpowiedział Bosak.



