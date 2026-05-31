Bułgaria kojarzy się przede wszystkim z długim, piaszczystym wybrzeżem Morza Czarnego. Niewielu wie, że kraj ten kryje w sobie ponad 5 000 jaskiń. Wśród nich jedna wyróżnia się szczególnie.

Czym są "Oczy Boga"?

Jaskinia Prohodna leży w północno-środkowej Bułgarii, niedaleko wsi Karlukovo. Jest oddalona od Sofii o ok. 112 km. Jej bułgarska nazwa "Prohodna", oznacza "jaskinia-przejście". Nie jest to przypadkowe, bowiem ma ona dwa wejścia po przeciwnych stronach, tworząc przy tym tunel, który ma około 262 metry długości.

Mniejsze wejście ma wysokość 35 metrów, większe - 45 metrów. W środkowej części sklepienia jaskini znajdują się dwa otwory w kształcie migdałów, które z odpowiedniego kąta wyglądają jak para olbrzymich oczu wpatrzona w odwiedzających. To właśnie one zyskały nazwę "Oczy Boga", czy też "Oczy Matki Natury". Gdy po deszczu przez otwory spływa woda, całość sprawia wrażenie, jakby twarz w skale płakała…

Miliony lat historii zapisane w wapieniu

Atrakcja powstała przez tysiące lat działania wody, która stopniowo wypłukiwała i drążyła wapienne skały. "Oczy Boga" utworzyły się w miejscu, gdzie deszcz i wody podziemne powoli drążyły skalne sklepienie od góry, tworząc charakterystyczne otwory w skale.

Jaskinia Prohodna należy do Parku Geologicznego Iskar-Panega, zarządzanego przez UNESCO. Geopark składa się z Kompleksu Krasowego Karlukovo i Parku Krajobrazowy Panega.

Jak podaje bułgarskie Narodowe Centrum Informacji Turystycznej, jaskinia została uznana za pomnik przyrody w 1962 roku. Kręcono w niej też kilka filmów. Jednym z nich był m.in. "Czas przemocy". Figuruje też na liście 100 Turystycznych Miejsc Bułgarii. Jest to krajowy program promujący najważniejsze obiekty historyczne i przyrodnicze na terenie Bułgarii. Prowadzony jest od 1966 roku przez Bułgarski Związek Turystyczny.

Archeolodzy odkryli w jaskini ślady osadnictwa sięgające neolitu i chalkolitu. Ogromna, naturalnie oświetlona przestrzeń była wówczas schronieniem dla ludzi.

Na brak atrakcji nie ma co narzekać

Prohodna to jednak nie tylko same "oczy". Ogromne wejście o wysokości 45 metrów i pionowe ściany skalne sprawiają, że jaskinia od lat przyciąga też miłośników adrenaliny. Organizowane są tam skoki na bungee. Obiekt jest też popularnym miejscem wspinaczki skalnej.

Trasy podzielone są na kilka sektorów. Każdy z nich ma różny stopień trudności. Jak zaznacza Narodowe Centrum Informacji Turystycznej "uważa się je za jedne z najtrudniejszych w Bułgarii".

Niedaleko jaskini działa też siedziba Narodowego Towarzystwa Speleologicznego im. Petera Tranteeva. Budynek wybudowany dosłownie w szczelinie skalnej. Z lotu ptaka wygląda jak nietoperz. To stamtąd prowadzi alternatywna ścieżka do dużego wejścia do jaskini, a z samego budynku rozciąga się widok na dolinę rzeki Iskar.

Wychodząc małym wejściem, można jeszcze zajrzeć do pobliskiej cerkwi skalnej św. Mariny z XIV wieku. Ścieżka jest oznakowana.

Jaskinia Prohodna czeka na odkrycie

Z Polski najwygodniej dolecieć samolotem do Sofii, a stamtąd wynająć samochód lub skorzystać z transportu publicznego. Jak już wspomniano, z centrum Sofii do jaskini jest blisko 112 km, więc przejazd autem zajmuje mniej więcej 1 godzinę i 20 minut. Przy wejściu znajduje się bezpłatny parking.

Do Jaskini Prohodna można dotrzeć także komunikacją publiczną. Z dworca Sofia Sever kursuje pociąg do stacji Karlukovo. Podróż trwa w zależności od kursu 2-3 godziny. Ze stacji do jaskini pozostaje ok. 3 km spaceru, który zajmuje mniej więcej 45 minut (przy lekkim podejściu pod górkę). Alternatywą są autobusy kursujące z Sofii do Lukowitu. Stamtąd można dojechać pod samą jaskinię taksówką.

Wstęp do jaskini jest bezpłatny. Jej dokładne współrzędne na mapach Google wynoszą: 43.174911, 24.074558.

