Sezon grzybowy w Polsce najczęściej kojarzy się z jesiennym wypadem do pobliskiego lasu. Najbardziej "obfite" zbiory przypadają na okres września i października. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nikomu nie uda się trafić na prawdziwy leśny rarytas.

- Możemy wyróżnić pięć okresów sprzyjających grzybobraniom, to jest druga połowa maja i początek czerwca, czyli pełnia wiosny, następnie mamy sezon letni, który płynnie przechodzi w sezon masowych wypraw na grzyby, czyli jesienny - wyjaśnia Marek Snowarski, mykolog i twórca portalu grzyby.pl w rozmowie z "Faktem".

Kurki znajdziesz już w czerwcu

Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), znany jest powszechnie jako kurka, lisia noga, liszka lub lisica pojawia się w polskich lasach od czerwca do listopada. Charakteryzuje go żółty kolor, lejkowaty kształt kapelusza z falistym, nieregularnym brzegiem i owocowy, lekko korzenny aromat. Miąższ ma raczej biały lub bladożółty kolor.

Kapelusz pieprznika ma zazwyczaj średnicę od 3 cm do 12 cm. Jego powierzchnia jest gładka. Trzon ma długość do 6 cm i grubość do 2,5 cm. Jest on delikatnie zwężony u podstawy, a jego barwa jest identyczna jak kapelusz.

Uwaga. Klasyczną kurkę można pomylić z lisówką pomarańczową (Hygrophoropsis aurantiaca), zwaną fałszywą kurką. Lisówka ma jednak cienkie, gęste, prawdziwe blaszki (nie takie listewki jak pieprznik) bardziej miękki miąższ i pusty trzon.

Borowiki. Pierwsze prawdziwki czekają w lasach

W czerwcu pojawia się również borowik szlachetny (Boletus edulis). Rośnie aż do listopada. Charakteryzuje go brązowy kapelusz, masywna budowa i charakterystyczna jasna siateczka na trzonie.

Kapelusz prawdziwka osiąga średnicę od kilku do nawet 25 cm. U młodych okazów jest półkulisty, z wiekiem staje się poduszkowaty i spłaszczony. Barwa kapelusza najczęściej jest jasno- lub ciemnobrązowa, a jego powierzchnia może być lekko połyskująca i gładka.

Spód kapelusza tworzą rurki (młode grzybki mają je białe, a z wiekiem stają się lekko żółtawe). Trzon borowika jest gruby, maczugowaty. Jego wysokości oscyluję między 8 cm a 25 cm, zaś grubości 3-10 cm. Miąższ grzyba jest biały, zwarty i nie zmienia koloru po przekrojeniu.

Sezon na grzyby trwa w najlepsze, borowiki już w lasach

Niestety, borowika szlachetnego można pomylić z jego trującym "krewniakiem". Mowa o borowiku szatańskim (Rubroboletus satanas). Charakterystyczne dla niego są czerwone pory i trzon oraz sinienie miąższu po przecięciu. Znacznie częściej dochodzi jednak do pomyłki z goryczakiem żółciowym (Tylopilus felleus), który co prawda nie jest trujący, ale ma wyjątkowo gorzki smak (potrafi zniweczyć całe danie)

Maślaki i koźlarze. Pierwsze okazy tuż pod sosnami i brzozami

Maślak zwyczajny (Suillus luteus) i koźlarz babka (Leccinum scabrum) to dwa gatunki, na które można się natknąć podczas letnich wędrówek po lesie.

Maślak rośnie pod sosnami, często w dużych skupiskach. Jego kapelusz osiąga średnicę 4-15 cm, początkowo jest półkulisty, z wiekiem staje się bardziej spłaszczony. Ma barwę ciemnobrązową lub czekoladowo-brązową. Najbardziej charakterystyczną cechą maślaka jest śluzowata i lepka skórka podczas wilgotnej pogody (przed obróbką warto ją zdjąć!). Trzon jest jasnożółty, walcowaty, osiąga wysokość 3-10 cm i posiada wyraźny pierścień. Miąższ biało-żółtawy, miękki i soczysty.

Koźlarz babka trzyma się z kolei wyłącznie brzóz. W końcu, jak to się mówi: gdzie brzozy, tam i koźlarze.Jego kapelusz osiąga średnicę 4-20 cm i jest półkulisty lub poduszkowaty. Barwa kapelusza może być od jasno-orzechowej aż po ciemnobrązową. Trzon jest raczej smukły, cylindryczny, o wysokości 5-17 cm, do tego biały i gęsto pokryty ciemnymi lub czarnymi kosmkami (na to trzeba zwrócić szczególną uwagę).

Na jakie trujące sobowtóry trzeba uważać w przypadku obu grzybów? Na szczęście maślaki dość trudno pomylić z trującymi gatunkami. Najczęściej dochodzi jedynie do pomyłek z innymi odmianami maślaków np. maślakiem pieprzowym, który również jest uznawany za grzyb jadalny, ale ma charakterystyczny, ostry smak.

W przypadku koźlarza największe ryzyko pomyłki dotyczy goryczaka żółciowego, podobnie jak przy borowikach. Goryczaka można rozpoznać między innymi po różowiejących rurkach oraz charakterystycznej siateczce na trzonie.

Pieczarka łąkowa. Znajdziesz ją na łąkach i pastwiskach

Pieczarka łąkowa (Agaricus campestris) rośnie na łąkach, pastwiskach, przydrożach i zaoranych polach. Po obfitych deszczach potrafi wyrosnąć w ciągu zaledwie jednej doby.

Kapelusz pieczarki ma średnicę 5-12 cm. Jego barwa jest biała lub kremowa, zaś powierzchnia gładka lub delikatnie włókienkowata. Blaszki u młodych okazów są różowe, z wiekiem ciemnieją do brązowo-czerwonych i czarno-brązowych.Trzon grzyba jest biały, cylindryczny, krótki, o wysokości ok. 3-6 cm i grubości 1-2 cm, z delikatnym pierścieniem. Co z miąższem? On jest biały, zwarty, o przyjemnym, lekko anyżowym zapachu.

Pieczarkę łąkową można niestety pomylić nie tylko ze śmiertelnie trującym muchomorem sromotnikowym (Amanita phalloides), ale również z trującą pieczarką karbolową. Największe zagrożenie stanowią młode okazy muchomorów, które na pierwszy rzut oka mogą przypominać pieczarki. Dlatego nie wystarczy sugerować się samym kolorem kapelusza.

Pierwsze kurki już w polskich lasach

Znaczenie mają blaszki, u pieczarek z czasem stają się różowe, a później ciemnobrązowe, natomiast u muchomorów pozostają białe lub kremowe przez całe życie. Z kolei pieczarka karbolowa wyróżnia się nieprzyjemnym, chemicznym zapachem przypominającym karbol.

Gdzie szukać grzybów w czerwcu?

Przede wszystkim trzeba szukać grzybów w wilgotnych lasach mieszanych i iglastych. Najczęściej wyrastają wśród mchów, przy leśnych ścieżkach oraz na obrzeżach lasów. Warto zwracać uwagę także na miejsca zacienione i wilgotne.

Sygnałem, że warto wybrać się do lasu z koszykiem, są minimum dwa-trzy dni ciepła i opadów. Temperatura ziemi powinna być powyżej 15 stopni Celsjusza. Dobrze, jeśli po deszczu pojawi się słońce, wówczas szansa na znalezienie leśnych przysmaków zdecydowanie rośnie. W końcu grzyby potrzebują ok. 2-7 dni żeby wyrosnąć po opadach.

red. / polsatnews.pl