Eksplozja w Mjanmie. Nie żyją dziesiątki osób, władze mówią o "przypadku"
Co najmniej 55 osób zginęło w eksplozji w miejscowości Kaungtup w północno-wschodniej Mjanmie - poinformowała agencja Reutera. Zbrojne grupy kontrolujące ten obszar podały, że doszło do "przypadkowej eksplozji" materiałów budowlanych używanych w górnictwie.
Wybuch miał miejsce w jednym z budynków przystosowanych do celów magazynowych.
- W wyniku potężnej eksplozji zniszczonych zostało wiele okolicznych domów, a ranni zostali przewiezieni do lokalnego szpitala - powiedział w rozmowie z agencją AFP ratownik, który ze względów bezpieczeństwa zastrzegł sobie anonimowość.
- Pod zniszczonymi domami może znajdować się więcej ofiar - dodał.
ZOBACZ: Birma. Aung San Suu Kyi skazana na cztery lata więzienia
Inny ratownik, który również poprosił o zachowanie anonimowości, poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych jest wyższa i wynosi 59, a ciała zostały zabrane przez służby ratunkowe do kremacji.
Tragedia w Mjanmie. Wybuch w składowisku materiałów budowlanych
Armia Wyzwolenia Narodowego Taang (TNLA), partyzancka grupa zbrojna, poinformowała, że "przypadkowa eksplozja" materiałów wybuchowych używanych w górnictwie i kamieniołomach nastąpiła w niedzielę około godziny 12:00 (05:00 GMT) w Namhkam.
"W wyniku tej eksplozji wielu mieszkańców okolicznych wiosek straciło życie, odniosło obrażenia i zostało uszkodzonych w swoich domach" - poinformowała TNLA w oświadczeniu, nie podając konkretnej liczby ofiar.
ZOBACZ: Tragedia podczas rodzinnych wakacji w Laosie. Ojciec i syn zaatakowani przez szerszenie
Materiały wybuchowe należały do departamentu gospodarki, a dokładna przyczyna eksplozji jest obecnie badana - dodała zbrojna organizacja.
Wojna domowa w Birmie. Rebelianci pozyskują pieniądze z górnictwa
AFP dodaje, że wiele grup rebelianckich w Mjanmie opiera swoją działalność na wydobyciu cennych minerałów, aby finansować swoje kampanie przeciwko wojsku. Niedostateczne środki bezpieczeństwa sprawiają, że zawalenia się kopalń i inne wypadki są częste.
ZOBACZ: Szukają sposobu na zachęcenie turystów. Tajlandia rozda darmowe bilety
Mjanma jest pogrążona w wojnie domowej od czasu, gdy wojsko przejęło władzę w zamachu stanu w 2021 roku. Siły zbrojne walczą z szeregiem prodemokratycznych partyzantów i silnych grup zbrojnych mniejszości etnicznych.Czytaj więcej