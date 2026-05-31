Wybuch miał miejsce w jednym z budynków przystosowanych do celów magazynowych.

- W wyniku potężnej eksplozji zniszczonych zostało wiele okolicznych domów, a ranni zostali przewiezieni do lokalnego szpitala - powiedział w rozmowie z agencją AFP ratownik, który ze względów bezpieczeństwa zastrzegł sobie anonimowość.

- Pod zniszczonymi domami może znajdować się więcej ofiar - dodał.

Inny ratownik, który również poprosił o zachowanie anonimowości, poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych jest wyższa i wynosi 59, a ciała zostały zabrane przez służby ratunkowe do kremacji.

Tragedia w Mjanmie. Wybuch w składowisku materiałów budowlanych

Armia Wyzwolenia Narodowego Taang (TNLA), partyzancka grupa zbrojna, poinformowała, że ​​"przypadkowa eksplozja" materiałów wybuchowych używanych w górnictwie i kamieniołomach nastąpiła w niedzielę około godziny 12:00 (05:00 GMT) w Namhkam.

"W wyniku tej eksplozji wielu mieszkańców okolicznych wiosek straciło życie, odniosło obrażenia i zostało uszkodzonych w swoich domach" - poinformowała TNLA w oświadczeniu, nie podając konkretnej liczby ofiar.

Materiały wybuchowe należały do ​​departamentu gospodarki, a dokładna przyczyna eksplozji jest obecnie badana - dodała zbrojna organizacja.

Wojna domowa w Birmie. Rebelianci pozyskują pieniądze z górnictwa

AFP dodaje, że wiele grup rebelianckich w Mjanmie opiera swoją działalność na wydobyciu cennych minerałów, aby finansować swoje kampanie przeciwko wojsku. Niedostateczne środki bezpieczeństwa sprawiają, że zawalenia się kopalń i inne wypadki są częste.

Mjanma jest pogrążona w wojnie domowej od czasu, gdy wojsko przejęło władzę w zamachu stanu w 2021 roku. Siły zbrojne walczą z szeregiem prodemokratycznych partyzantów i silnych grup zbrojnych mniejszości etnicznych.