Chińskie ministerstwo handlu oświadczyło w sobotę, że jeśli UE będzie nalegać na jednostronne wprowadzanie nowych instrumentów handlowych i stosowanie dyskryminacyjnych ograniczeń, Pekin podejmie zdecydowane działania w celu ochrony własnych interesów.

Jednocześnie resort podkreślił, że kanały komunikacji między Chinami a Unią Europejską pozostają otwarte. Według ministerstwa obie strony analizują możliwość utworzenia mechanizmu konsultacji dotyczących handlu i inwestycji, a także prowadzenia dalszego dialogu w tych obszarach.

Komisja Europejska szuka sposobów na ograniczenie napływu chińskich towarów

Oświadczenie Pekinu pojawiło się dzień po spotkaniu najwyższych rangą przedstawicieli UE poświęconym problemowi nadwyżek produkcyjnych w Chinach. W piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwołała debatę orientacyjną z udziałem wszystkich 26 komisarzy.

Podczas rozmów analizowano różne instrumenty polityczne, które mogłyby pomóc ograniczyć narastającą nierównowagę handlową między UE a Chinami. W Brukseli rosną obawy, że napływ chińskich produktów - od samochodów i paneli słonecznych po odzież - osłabia konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, prowadząc do zamykania zakładów i utraty miejsc pracy.

W komunikacie po spotkaniu Komisja Europejska stwierdziła, że obecny stan relacji handlowych i inwestycyjnych między UE a Chinami jest nie do utrzymania. Dodano również, że coraz silniejsze powiązanie kwestii gospodarczych i bezpieczeństwa wymaga bardziej spójnej oraz stanowczej odpowiedzi.

Niemcy zmieniają stanowisko wobec Chin

Deficyt handlowy UE w wymianie towarowej z Chinami wzrósł w ubiegłym roku do 360 mld euro, wobec 312 mld euro w 2024 roku. Dane handlowe wskazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku różnica powiększyła się jeszcze bardziej.

Podczas gdy Francja i część państw członkowskich od dłuższego czasu opowiadają się za silniejszą ochroną europejskiego przemysłu, Niemcy dotychczas ostrzegały przed działaniami mogącymi wywołać odwet ze strony Pekinu.

W piątek Berlin zasygnalizował jednak większą gotowość do poparcia twardszych działań wobec rosnącego napływu chińskich produktów, co może oznaczać zmianę dotychczasowego podejścia niemieckich władz.

Do sprawy odniósł się także unijny komisarz ds. strategii przemysłowej Stéphane Séjourné. - Myślę, że nadal istnieje droga do konstruktywnego dialogu z Chinami, ale nie możemy pozwolić, by Europa stała się ofiarą drapieżnej strategii niszczącej nasz przemysł. Potrzebne są nowe narzędzia, nowe środki i nowa wola polityczna - powiedział w rozmowie z Politico.