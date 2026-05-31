Atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Rosja grozi "nowym Czarnobylem"

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o ataku na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Wiadomo, że dron uderzył w budynek, w którym znajduje się turbina, a w ścianie powstała dziura. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi określił ataki na obiekty w Zaporożu "igraniem z ogniem".

Rosjanie oskarżyli o atak Ukrainę. Szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow powiedział agencji Interfax, że Ukraina spowodowała "pierwszy atak celowy z eksplozją na wylot i uszkodzeniem budynku hali turbin".



"Ukraiński dron bojowy uderzył w budynek turbiny bloku 6, powodując późniejszą detonację. Eksplozja nie spowodowała uszkodzeń głównego sprzętu, ale w ścianie powstała dziura" - przekazał Lichaczow.

Dron spadł na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Uszkodzona hala turbin

Według Lichaczowa Ukraina zaatakowała elektrownię celowo, bo dron-kamikadze, który trafił w halę turbin, sterowany był z użyciem światłowodu, co ma wykluczać wpływ zakłóceń GPS. Oskarżenia kategorycznie odrzuca strona ukraińska, twierdząc, że Kreml po raz kolejny wykorzystuje strach przed katastrofą atomową do prowadzenia wojny w infosferze.

"Rozpowszechniane przez źródła okupacyjne doniesienia o rzekomym ataku Sił Obrony Ukrainy na obiekty Elektrowni Jądrowej w Zaporożu stanowią kolejną próbę zdyskredytowania Ukrainy i ukrycia własnych działań przestępczych. Siły Obrony Ukrainy nie zaatakowały bloku energetycznego nr 6 Elektrowni Jądrowej w Zaporożu" - podały siły zbrojne Ukrainy.



Według Kijowa Rosjanie stosują taktykę, w której próbują używać "szantażu nuklearnego", gdy brakuje im sukcesów na froncie. Ukraińskie dowództwo zwróciło także uwagę na naruszenia ze strony rosyjskiej, jak rozmieszczenie wojsk w strefie pięciokilometrowej od nielegalnie zajętej elektrowni, która została przekształcona w obiekt wojskowy.

Ukraina odpiera oskarżenia. Wersja Rosji "nie wytrzymuje weryfikacji faktów"

Ukraińcy podkreślili, że nie dysponują środkami, które pozwoliłyby dokonać opisywanych zniszczeń. Dron sterowany przez światłowód musiałby startować z miasta Nikopol pozostającego pod kontrolą Ukraińców, a to jest zbyt daleko, by atakować zaporoską elektrownię, sterując przed światłowód.

"Siły Zbrojne Ukrainy nie dysponują dronami naprowadzanymi światłowodowo o tak dużym zasięgu działania, a także dronami z głowicą kumulacyjną o masie 5-6 kg, ponieważ właśnie tego potrzeba do wybicia takiego otworu, o którym mówi strona rosyjska".



"W momencie incydentu na danym odcinku frontu nie toczyły się żadne aktywne działania wojenne, nie użyto żadnych środków rażenia. (...) Wersja promowana przez Rosję nie wytrzymuje weryfikacji faktów" - przekazała Ukraina, zaznaczając, że Rosjanie nieprzypadkowo nie udostępnili dotąd żadnych fotografii czy nagrań zniszczeń, których jakość pozwalałaby na weryfikację płynących z Kremla komunikatów.

Atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Miedwiediew grozi nowym Czarnobylem

Do wydarzeń w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej odniósł się Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej, aktualnie zastępca Rady Bezpieczeństwa.



"Już przed tym ostrzegałem, ale powtórzę te ostre słowa. Oczywiste jest, że w przypadku zniszczenia sali maszynowej lub sali reaktora elektrowni jądrowej w wyniku katastrofy nastąpi nowy Czarnobyl" - przekazał Miedwiediew w mediach społecznościowych.



"Nie będzie to w niczym lepsze niż użycie taktycznej broni jądrowej" - stwierdził rosyjski polityk.