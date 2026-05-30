Znamy zwycięzcę Ligi Mistrzów 2025/2026. Zdecydowały karne

Świat

Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W sobotnim finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach był remis 1:1.

Piłkarz w żółtym stroju bramkarskim broni rzut karny na boisku piłkarskim. W tle widziani są inni piłkarze w czerwonych i niebieskich strojach oraz publiczność na trybunach.
PAP/EPA/EPA/Szilard Koszticsak
Konkurs rzutów karnych wyłoniły zwycięzcę finału Ligii Mistrzów

Paris Saint-Germain - Arsenal Londyn 1:1 po dogr. (1:1, 0:1), karne 4-3.

 

Bramki: dla PSG - Ousmane Dembele (65-karny); dla Arsenalu - Kai Havertz (6).

 

Żółte kartki: PSG - Joao Neves, Nuno Mendes; Arsenal - Cristhian Mosquera, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Declan Rice.

 

Sędzia: Daniel Siebert (Niemcy). Widzów: ok. 61 000.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
