Zbliża się niezwykłe zjawisko. Truskawkowy Księżyc zachwyci wyglądem
Czerwcowe niebo może w tym roku przyciągnąć uwagę osób, które na co dzień nie interesują się astronomią. Wszystko za sprawą Truskawkowego Księżyca, który objawi się w pierwszą letnią pełnię.
- Tegoroczny Truskawkowy Księżyc osiągnie maksimum 30 czerwca o 01:58 czasu polskiego
- Pierwsza letnia pełnia zbiegnie się z apogeum orbity tworząc rzadki efekt mikroksiężyca
- Nazwa Truskawkowy Księżyc pochodzi od plemion Algonkinów z USA, dla których oznaczał czas zbioru truskawek
- Określenia Różany lub Miodowy Księżyc były używane w Europie ze względu na okres rozkwitu kwiatów i zbierania miodu
Pierwsza letnia pełnia będzie w tym roku nietypowa, ponieważ zbiegnie się z apogeum orbity, tworząc rzadki efekt mikroksiężyca.
Miodowy, Różany czy Truskawkowy? Nazwa pełni ma ciekawą historię
Czerwcowa pełnia nie sprawi, że srebrny glob stanie się truskawkowy. Jak wyjaśnia NASA, określenie Truskawkowy Księżyc - [...] pochodzi od plemion Algonkinów z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ta pełnia miała miejsce w czerwcu, kiedy truskawki dojrzewały i były gotowe do zbioru.
Truskawkowa Pełnia ma miejsce chwilę po letnim przesileniu.
- Na przestrzeni dziejów to wydarzenie niebieskie odgrywało kluczową rolę w różnych cywilizacjach, kształtując ich kalendarze, tradycje i praktyki rolnicze. Rolnicy polegali na przesileniu czerwcowym, aby określić czas sadzenia i zbioru plonów - dodaje NASA.
Historia zna znacznie więcej określeń tego zjawiska. Zgodnie z zapiskami w The Old Farmer’s Almanac (amerykański rocznik o tematyce astronomicznej i pogodowej który jest wydawany bez przerwy od 1792 r.), w Europie ze względu na okres rozkwitu kwiatów oraz podbierania miodu z pasiek, nazywano go Różanym lub Miodowym Księżycem.
Księżyc nisko nad horyzontem
Czerwcowa pełnia następuje tuż po letnim przesileniu (21 czerwca). Słońce wędruje wtedy najwyżej w roku, co sprawia, że odbijający jego blask Księżyc porusza się po najniższym łuku nad horyzontem.
Tegoroczny Truskawkowy Księżyc osiągnie swoje astronomiczne maksimum dokładnie w nocy z poniedziałku (29 czerwca) na wtorek (30 czerwca) o godzinie 01:58 czasu polskiego. Tutaj trzeba uważać na informacje w sieci, bowiem pojawiają się rozbieżności, jeśli chodzi o konkretną datę pełni. Wszystko zależy od strefy czasowej. W USA maksimum tego wydarzenia nastąpi w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 19:58 czasu wschodniego.
Wydarzenie zbiegnie się też z apogeum, czyli najdalszym punktem od Ziemi, tworząc tzw. Mikroksiężyc. Jak podaje EarthSky fizycznie mniejszy tylko o ok. 7 proc. niż przeciętna pełnia i o ok. 12-14 proc. niż Superksiężyc. Mimo to, wisząc nisko nad drzewami, może wywołać niemałą iluzję optyczną. Mózg człowieka może odebrać go jako gigantyczną, bursztynową kulę.Czytaj więcej