Zbliża się niezwykłe zjawisko. Truskawkowy Księżyc zachwyci wyglądem

Ciekawostki

Czerwcowe niebo może w tym roku przyciągnąć uwagę osób, które na co dzień nie interesują się astronomią. Wszystko za sprawą Truskawkowego Księżyca, który objawi się w pierwszą letnią pełnię.

Pełnia Księżyca o pomarańczowym zabarwieniu unosząca się nad sylwetką drzew i różowymi chmurami na ciemnym nocnym niebie.
iStock
Truskawkowa Pełnia ma miejsce chwilę po letnim przesileniu. 
  • Tegoroczny Truskawkowy Księżyc osiągnie maksimum 30 czerwca o 01:58 czasu polskiego
  • Pierwsza letnia pełnia zbiegnie się z apogeum orbity tworząc rzadki efekt mikroksiężyca
  • Nazwa Truskawkowy Księżyc pochodzi od plemion Algonkinów z USA, dla których oznaczał czas zbioru truskawek
  • Określenia Różany lub Miodowy Księżyc były używane w Europie ze względu na okres rozkwitu kwiatów i zbierania miodu

Pierwsza letnia pełnia będzie w tym roku nietypowa, ponieważ zbiegnie się z apogeum orbity, tworząc rzadki efekt mikroksiężyca. 

Miodowy, Różany czy Truskawkowy? Nazwa pełni ma ciekawą historię 

Czerwcowa pełnia nie sprawi, że srebrny glob stanie się truskawkowy. Jak wyjaśnia NASA, określenie Truskawkowy Księżyc - [...] pochodzi od plemion Algonkinów z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ta pełnia miała miejsce w czerwcu, kiedy truskawki dojrzewały i były gotowe do zbioru. 

 

ZOBACZ: Ważny krok Chin ws. lądowania na Księżycu. To część wyścigu z USA

 

Truskawkowa Pełnia ma miejsce chwilę po letnim przesileniu. 

 

- Na przestrzeni dziejów to wydarzenie niebieskie odgrywało kluczową rolę w różnych cywilizacjach, kształtując ich kalendarze, tradycje i praktyki rolnicze. Rolnicy polegali na przesileniu czerwcowym, aby określić czas sadzenia i zbioru plonów - dodaje NASA. 

 

Historia zna znacznie więcej określeń tego zjawiska. Zgodnie z zapiskami w The Old Farmer’s Almanac (amerykański rocznik o tematyce astronomicznej i pogodowej który jest wydawany bez przerwy od 1792 r.), w Europie ze względu na okres rozkwitu kwiatów oraz podbierania miodu z pasiek, nazywano go Różanym lub Miodowym Księżycem 

Księżyc nisko nad horyzontem 

Czerwcowa pełnia następuje tuż po letnim przesileniu (21 czerwca). Słońce wędruje wtedy najwyżej w roku, co sprawia, że odbijający jego blask Księżyc porusza się po najniższym łuku nad horyzontem.  

 

Tegoroczny Truskawkowy Księżyc osiągnie swoje astronomiczne maksimum dokładnie w nocy z poniedziałku (29 czerwca) na wtorek (30 czerwca) o godzinie 01:58 czasu polskiego. Tutaj trzeba uważać na informacje w sieci, bowiem pojawiają się rozbieżności, jeśli chodzi o konkretną datę pełni. Wszystko zależy od strefy czasowej. W USA maksimum tego wydarzenia nastąpi w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 19:58 czasu wschodniego.  

 

ZOBACZ: Różowe jezioro w Hiszpanii widać z kosmosu. Zdjęcia NASA zachwyciły

 

Wydarzenie zbiegnie się też z apogeum, czyli najdalszym punktem od Ziemi, tworząc tzw. Mikroksiężyc. Jak podaje EarthSky fizycznie mniejszy tylko o ok. 7 proc. niż przeciętna pełnia i o ok. 12-14 proc. niż Superksiężyc. Mimo to, wisząc nisko nad drzewami, może wywołać niemałą iluzję optyczną. Mózg człowieka może odebrać go jako gigantyczną, bursztynową kulę. 

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ASTRONOMIACIEKAWOSTKIKSIĘŻYCMIKROKSIĘŻYCNASAPEŁNIAPRZESILENIE LETNIETRUSKAWKOWY KSIĘŻYCZJAWISKO ASTRONOMICZNE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 